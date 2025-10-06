USR vrea ca ultimele 4 rapoarte de activitate ale SRI să fie dezbătute în plenul reunit

O solicitare scrisă a fost depusă în acest sens de liderii grupurilor parlamentare USR, Bogdan Rodeanu și Ștefan Pălărie.

„Trebuie să aflăm ce a făcut SRI în toți acești ani, în condițiile în care România s-a confruntat cu un război hibrid. O parte dintre răspunsuri se regăsesc în rapoartele de activitate ale SRI, rapoarte care, potrivit legii, ar fi trebuit să fie dezbătute și aprobate anual de către Parlament. Din anul 2021 nu s-a mai întâmplat acest lucru, rapoartele fiind blocate la nivel politic fără explicații – oare cine ar putea explica modul în care forul legislativ nu respectă… legea? USR cere ca legea să fie respectată și ca românilor să le fie oferite aceste informații”, declară deputatul USR Allen Coliban, membru al Comisiei comune pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI.

USR arată într-un comunicat că Legea privind organizarea și funcționarea SRI prevede că, anual sau când Parlamentul hotărăște, directorul SRI prezintă rapoarte privind îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin SRI.

La rândul său, Comisia comună de control parlamentar are obligația să examineze rapoartele SRI și să întocmească propriile rapoarte, pe care să le înainteze Birourilor Permanente ale celor două Camere, spre dezbaterea și aprobarea în plen, mai susțin reprezentanții formațiunii.

În acest context, USR cere ca rapoartele pentru anii 2021, 2022, 2023 și 2024 „să fie scoase de la sertar și să fie puse pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere”.