Valentin Naumescu: Dacă Trump va primi Nobelul pentru pace, argumentele sunt solide

„Dacă Preşedintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens. Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009, când Preşedintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru pace în primul an al primului său mandat. Cu francheţe, preşedintele SUA de atunci a recunoscut că ‘nu e vorba de recunoaşterea unor realizări ale mele în direcţia păcii, ci de un stimulent pentru a acţiona în viitor în acest sens’”, scrie pe Facebook Valentin Naumescu.

Referindu-se la acţiunile recente ale lui Trump, Naumescu a afirmat că „în ultimele luni, Preşedintele Trump a acţionat politic în direcţia opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia”.

„Este posibil ca până pe 10 octombrie, data anunţării câştigătorului, să se anunţe eliberarea ostaticilor israelieni de către teroriştii Hamas, încetarea războiului din Gaza, proiectul unei noi guvernări post-Hamas în Gaza şi începutul unui nou capitol al relaţiilor politice dintre palestinieni şi statul Israel, chiar dacă reconcilierea va fi dificilă şi lentă. Proiectul de acord de pace propus de Preşedintele Donald Trump este însă corect şi binevenit şi deschide o posibilă cale de încheiere a acestui război început cu atacul criminal al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023”, adaugă el.

Pe plan european, consilierul prezidenţial a evidenţiat rolul SUA în conflictul din Ucraina.

„În privinţa războiului din Ucraina, în special după întâlnirea de la Washington din 18 august a Preşedintelui Trump cu Preşedintele Zelenski şi cu liderii europeni care l-au însoţit pe preşedintele ucrainean, s-a simţit îmbunătăţirea relaţiilor SUA-Ucraina şi revenirea relaţiilor transatlantice la nivelul la care putem spera în continuare la salvarea conceptului strategic de succes al Occidentului transatlantic, valabil după 1945. Europa a fost solidară cu Ucraina şi unită în jurul preşedintelui Zelenski iar preşedintele Trump a arătat o atitudine deschisă, pozitivă şi constructivă. Relaţiile transatlantice SUA-Europa democratică şi relaţiile bilaterale americano-ucrainene au părut că funcţionează din nou, ba chiar găsesc noi temeiuri, raţiuni şi interese comune. Războiul continuă însă”, potrivit lui Naumescu.

În concluzie, Naumescu a subliniat importanţa parteneriatului strategic: „Pentru UE şi în general pentru Europa democratică, dar în particular şi în mod deosebit pentru România, este esenţială menţinerea alianţei cu SUA în cadrul unui NATO puternic şi credibil, precum şi funcţionalitatea parteneriatului transatlantic, pe multiple planuri: strategic, politic, militar, economic, tehnologic, intelligence, academic, cultural, de mobilitate umană”.

Valentin Naumescu a fost numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pentru afaceri europene, începând cu 1 noiembrie 2025.