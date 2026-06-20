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Varujan Vosganian: Membrii PNL proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al PNL. Bolojan a procedat ca Lenin

Fostul lider ALDE, Varujan Vosganian, a anunțat că membrii Partidului Național Liberal proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al PNL programat pentru 21 iunie 2026. Decizia vine pe fondul unui conflict mai vechi privind respectarea protocolului de fuziune dintre cele două formațiuni politice.
Varujan Vosganian: Membrii PNL proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al PNL. Bolojan a procedat ca Lenin
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
20 iun. 2026, 16:36, Politic
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Potrivit lui Vosganian, protocolul semnat în momentul fuziunii prin absorbție a ALDE în PNL, în anul 2024, prevedea menținerea tuturor înțelegerilor negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de conducere ale partidului, până la organizarea următorului Congres ordinar al liberalilor, estimat pentru anul 2027.

Vosganian îl acuză pe Ilie Bolojan că nu respectă protocolul de fuziune

Varujan Vosganian susține că situația s-a schimbat după ce Ilie Bolojan a devenit președinte interimar al PNL.

„ALDE a fuzionat, prin absorbție, cu PNL în anul 2024. Potrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027”, a transmis pe Facebook Vosganian.

Acesta afirmă că Ilie Bolojan le-a comunicat reprezentanților fostului ALDE că nu va respecta prevederile protocolului deoarece documentul a fost semnat de fostul lider liberal Nicolae Ciucă.

Devenit președinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înțelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparține lui Nicolae Ciucă și nu lui. Așa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut țarul și nu el”, a declarat fostul lider ALDE.

Boicot la Congresul Extraordinar al PNL

Vosganian a precizat că membrii proveniți din ALDE au adoptat aceeași poziție și la Congresul extraordinar organizat în vara anului 2025, când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte al partidului.

„Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025, când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Varujan Vosganian, boicotul va continua și la reuniunea programată pentru 21 iunie 2026.

Nu vom participa nici la acesta și vom păstra aceeași atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL”, a transmis fostul lider ALDE.

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