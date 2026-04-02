Prima pagină » Politic » Vicepreședinte USR: Răspunderea pentru pierderea procesului cu Pfizer este la Ciucă și Rafila

Vicepreședinte USR: Răspunderea pentru pierderea procesului cu Pfizer este la Ciucă și Rafila

Fostul premier Nicolae Ciucă și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, sunt răspunzători pentru pierderea procesului cu Pfizer, fiind „o consecință a unor decizii proaste”, declară, joi, vicepreședintele USR, Radu Mihaiu.
Vicepreședinte USR: Răspunderea pentru pierderea procesului cu Pfizer este la Ciucă și Rafila
Foto MEDIAFAX
Laura Buciu
02 apr. 2026, 12:38, Politic

Responsabilitatea pentru condamnarea României în procesul cu Pfizer este a fostului premier Nicolae Ciucă și a fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, spune, la RFI, vicepreședintele USR Radu Mihaiu, după ce un tribunal din Bruxelles a condamnat în primă instanță Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-Covid.

„Decizia este executorie, dar asta nu înseamnă că ea va fi executată mâine. Există niște proceduri specifice pentru tipurile acestea de sume. Nu mă aștept ca anul acesta să fie plătită întreaga sumă, poate o parte mai mică, va trebui să vedem inclusiv din punct de vedere bugetar cum se întâmplă acest lucru”, spune Mihaiu.

Deputatul USR subliniază că „din păcate, este o consecință a unor decizii proaste care s-au luat cred că la nivelul anului 2022 și 2023, când întreaga Europă a avut aceeași problemă. Doamna Ursula von der Leyen a semnat un contract pentru ca Pfizer să-și relocheze niște capacități de producție în Europa, ca să poată face niște vaccinuri anti-Covid. Și 24 de state europene au negociat cu Pfizer, în așa fel încât să nu trebuiască să plătească pe loc, să fie niște sume mai mici, să fie mai puține vaccinuri și așa mai departe, dar și Pfizer să-și poată recupera investiția. România, împreună cu Ungaria și Polonia, au decis să nu facă o înțelegere cu Pfizer, au ignorat practic chemarea Pfizer la negocieri, au uitat să răspundă la adresă, ceea ce a continuat acest proces, care s-a pierdut săptămâna aceasta, în primă instanță”, mai spune vicepreședintele USR.

Radu Mihaiu spune că există doi responsabili pentru pierderea procesului României cu Pfizer: „Răspunderea cred că a fost în anul 2022 și este împărțită între Ministerul Sănătății și primul-ministru din anul 2022, respectiv domnul Rafila și domnul Ciucă”.

Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.

