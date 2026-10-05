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Victor Ponta acuză USR și mișcarea #rezist pentru explozia dobânzilor plătite de România: „Ei au distrus România în ultimii 12 ani”

Fostul premier Victor Ponta lansează un atac dur la adresa taberei politice asociate de el cu mișcarea #rezist și cu USR, pe care o acuză pentru deteriorarea situației economice a României în ultimii 12 ani.
Victor Ponta acuză USR și mișcarea #rezist pentru explozia dobânzilor plătite de România: „Ei au distrus România în ultimii 12 ani”
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: ALEX NICODIM
Oana Antipa
05 oct. 2026, 13:16, Politic
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Ponta susține că statul a ajuns să plătească anual aproximativ 60 de miliarde de lei numai pentru dobânzi, față de 9 miliarde de lei în 2014.

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, fostul premier compară costurile cu dobânzile din perioada în care conducea Guvernul cu cele din prezent și susține că România nu își poate rezolva problemele financiare doar prin creșterea taxelor și reducerea deficitului.

Ponta: De la 9 la 60 de miliarde de lei pe an pentru dobânzi

„În 2014, Guvernul plătea anual 9 miliarde de lei în dobânzi (în scădere față de anul precedent). Dar au venit «Puie Monta» + dosarele lui Kövesi = în 2026, Guvernul plătește anual 60 de miliarde de lei în dobânzi (și vor crește anul viitor)! În 10 ani dobânzile anuale au crescut cu 10 miliarde de EURO!”, a scris Victor Ponta.

Fostul premier face astfel o legătură politică între protestele și mișcările care i-au contestat guvernarea, activitatea fostei șefe a DNA Laura Codruța Kövesi și evoluția ulterioară a finanțelor publice.

„Singura soluție de salvare este creșterea și dezvoltarea economiei românești”

Ponta susține că România ar trebui să pună accentul pe dezvoltarea economică, avertizând că majorarea taxelor și a prețurilor la energie poate avea efecte contrare celor urmărite de Guvern.

„Dacă pornești de la această realitate dură, înțelegi că singura soluție de salvare este creșterea și dezvoltarea economiei românești! Dacă doar crești taxele și prețurile la energie și lași firmele neplătite, degeaba «reduci deficitul»: cresc dobânzile și, până la urmă, tot pe pierdere ești!”, afirmă fostul premier.

Mesajul său vizează astfel și politica de reducere a deficitului bugetar, Ponta argumentând că măsurile fiscale nu sunt suficiente în absența unei creșteri economice care să susțină finanțele statului.

Atac direct la #rezist

În partea finală a mesajului, fostul premier își intensifică atacul la adresa mișcării #rezist, pe care o consideră responsabilă politic pentru evoluțiile din România din ultimul deceniu.

„Cifrele adevărate nu pot fi acoperite de propaganda #rezist. Nici problemele adevărate ale României nu pot fi rezolvate de propaganda #rezist! Pentru că ei au distrus România în ultimii 12 ani. Și nu vor putea niciodată să facă bine!”, a scris Victor Ponta.

Fostul premier nu nominalizează în mod direct USR în mesajul postat, însă face referire la  termenul #rezist”, mișcare ce a fost susținută de respectivul partid în perioada protestelor anti-corupție.

Ponta a condus Guvernul României între 2012 și 2015, demisionând din funcția de premier în noiembrie 2015.

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