Victoria Stoiciu, critică la adresa lui Daniel David în privința reducerii burselor pentru studenți: „Existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time”

Vicepreședinta PSD, Victoria Stoiciu, a reacționat după decizia Ministerului Educației de a reduce bursele studenților. Ea a scris miercuri pe Facebook că „fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time”.

Victoria Stoiciu a comentat, în postarea sa, declarațiile ministrului Daniel David, care a sugerat că un loc de muncă poate reprezenta o alternativă pentru tinerii care urmează cursuri universitare.

„Faptul că un student își ia un job part-time ar trebui să fie o excepție, nu regula. Regula ar trebui să fie un sistem educațional care oferă șanse egale, care încurajează studiul serios și educația de calitate. Nu mă conving exemplele cu studenți care «reușesc spectaculos» să lucreze part-time și, în același timp, să aibă note excelente. Un sistem se construiește pentru oamenii de rând, nu pentru excepții. Realitatea e alta: și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time. Știți de ce? Pentru că, dacă vii din afara marilor centre universitare și nu ai o familie care să te susțină financiar, nu te poți descurca doar cu bursa. La fel cum nu poți trăi decent doar dintr-un part-time, când viața în București sau Cluj este obscen de scumpă. Dacă vrem cu adevărat educație de calitate, trebuie să înțelegem că investiția în burse și în sprijin pentru studenți este o investiție în viitor, nu o cheltuială. Altfel, vom obține o economie bugetară de moment, dar vom pierde mii de tineri inteligenți și talentați, care nu primesc acea mână de ajutor atunci când au cea mai mare nevoie. Și spun asta din propria experiență: fără bursa oferită de statul român, nu aș fi putut face niciodată o facultate. Pur și simplu ai mei erau prea săraci. Atât de simplu. Și de trist”, a scris politiciana pe pagina sa de Facebook.

O reacție imediată la această postare a venit din partea prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a postat un comentariu legat de acest subiect.

„Eu am muncit în facultate, în prima parte, inclusiv cu cârca. La fel de bine învățam și aveam bursă de merit. În a doua parte m-am angajat în presă, apoi la o fundație. Și am învățat și mai mult, inclusiv aplicat. Am fost un tânăr absolvent cu vreo ani de experiență de muncă în spate. Iar pe vremea aia se făcea carte…”, a comentat Ciprian Ciucu.

Studenții din țară au anunțat că iau în calcul boicotarea începutului de an universitar și continuarea protestelor, ca reacție la decizia ministrului de a tăia bursele și de a aduce modificări privind decontarea transportul.