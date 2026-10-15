VIDEO: Bolojan, la întoarcerea de la Bruxelles: zbor Tarom la business, cu SPP-iștii după el. Mică agitație la îmbarcare din cauza unui bagaj

Bolojan a ales un zbor obișnuit al companiei naționale pentru drumul de întoarcere, alături de ceilalți pasageri. A călătorit la clasa business, iar ofițerii Serviciului de Protecție și Pază au urcat după el.

Agitația de la îmbarcare

Momentul de tensiune a apărut chiar la urcarea în avion: compartimentul pentru bagaje nu mai avea loc pentru bagajul premierului, iar situația a creat puțină agitație la bord, până când a fost rezolvată.

Bolojan a participat joi la summitul Partidului Popular European, unde s-a discutat despre viitorul buget al Uniunii, despre fondurile pentru agricultură și coeziune și despre competitivitate. Pe agenda lui s-a aflat și situația Planului Național de Redresare și Reziliență.

Miercuri seară, la ora 23, se întâlnise cu președintele Nicușor Dan, cazat în același hotel din Bruxelles.