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VIDEO: Bolojan, la întoarcerea de la Bruxelles: zbor Tarom la business, cu SPP-iștii după el. Mică agitație la îmbarcare din cauza unui bagaj

Premierul interimar Ilie Bolojan se întoarce joi seară de la Bruxelles cu o cursă de linie Tarom, la clasa business, însoțit de ofițeri SPP. La urcarea în avion a fost puțină agitație, pentru că nu avea unde să-și pună bagajul.
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Andreea Tobias
15 oct. 2026, 20:11, Politic
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Bolojan a ales un zbor obișnuit al companiei naționale pentru drumul de întoarcere, alături de ceilalți pasageri. A călătorit la clasa business, iar ofițerii Serviciului de Protecție și Pază au urcat după el.

Agitația de la îmbarcare

Momentul de tensiune a apărut chiar la urcarea în avion: compartimentul pentru bagaje nu mai avea loc pentru bagajul premierului, iar situația a creat puțină agitație la bord, până când a fost rezolvată.

Bolojan a participat joi la summitul Partidului Popular European, unde s-a discutat despre viitorul buget al Uniunii, despre fondurile pentru agricultură și coeziune și despre competitivitate. Pe agenda lui s-a aflat și situația Planului Național de Redresare și Reziliență.

Miercuri seară, la ora 23, se întâlnise cu președintele Nicușor Dan, cazat în același hotel din Bruxelles.

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