Prima pagină » Politic »

Viral. Donald Trump a publicat o imagine realizată cu IA în care apare pe post de vindecător, precum Isus Hristos

Președintele american Donald Trump a publicat o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare pe post de vindecător, precum Isus Hristos. Imaginea a devenit virală și a atras numeroase comentarii.
Petru Mazilu
13 apr. 2026, 08:46, Politic

Donald Trump a distribuit imaginea pe propria rețea de socializare Truth Social. Aceasta a devenit virală în scurt timp atrăgând numeroase comentarii.

Truth Social / Donald Trump

În imaginea realizată cu IA apare Trump la căpătâiul unui bolnav pe care îl vindecă. Trump este înconjurat de oameni și poartă o robă albă și o pelerină roșie.De asemenea, apar mai multe simboluri, inclusiv steagul american.

Imaginea este însoțită de mii de comentarii unii declarându-se de acord cu președintele, alții criticându-l.

Imaginea a apărut la puțin după ce Donald Trump l-a criticat dur pe Papa Leon. Tot pe Truth Social, Trump a scris despre Leon că este „slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic pentru politica externă”.

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Cum au votat maghiarii din Transilvania în alegerile legislative din Ungaria. „Îmi doresc stabilitate, fără corupție și o economie prosperă”
Gandul
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
226 de lucrări de artă aflate în gestiunea Ministerului de Externe au dispărut fără urmă. Un proces menit să stabilească pagubele este pe rol încă din 2020
Libertatea
Câte felii de cozonac avem voie să mâncăm într-o zi, potrivit medicilor Mihaela Bilic și Virgiliu Stroescu
CSID
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Promotor