Trump a distribuit încă o fotografie cu aspect religios: „Nebunilor radicali de stânga s-ar putea să nu le placă”

Trump a distribuit mesajul pe propria rețea de socializare Truth Social.

„Nebunilor radicali de stânga s-ar putea să nu le placă asta, dar mie mi se pare destul de drăguță”, a scris Trump.

Fotografia în care apar Trump și Isus este însoțită de un mesaj scris.

„N-am fost niciodată un om foarte religios… dar nu ți se pare, având în vedere că toți acești monștri satanici, demonici, care sacrifică copii, fiind expuși… că Dumnezeu își joacă cartea Trump?”, a scris utilizatorul Irish for Trump.

Recent, președintele Donald Trump a stârnit o întreagă dezbatere după ce a publicat o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare pe post de vindecător, precum Isus Hristos. Imaginea a devenit virală și a atras numeroase comentarii. Ulterior, Trump a șters fotografia de pe contul său.