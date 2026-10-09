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Vizita delegației Congresului SUA în România, anulată în ultimul moment. Care este motivul

Vizita pe care o delegație a Congresului Statelor Unite urma să o efectueze în România nu va mai avea loc în cursul zilei de vineri. Guvernul a explicat că anularea este provocată de o problemă tehnică apărută la aeronava cu care oficialii americani urmau să călătorească spre România.
Vizita delegației Congresului SUA în România, anulată în ultimul moment. Care este motivul
Delegație a Congresului SUA în România. Foto de arhivă Sursa: Mediafax Foto/Fotograf: Andreea Alexandru
Oana Antipa
09 oct. 2026, 10:52, Politic
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În programul delegației era inclusă și o întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Guvernul explică motivul anulării vizitei

Executivul a făcut precizări după ce mai mulți jurnaliști au solicitat informații privind motivele pentru care vizita delegației Congresului SUA a fost anulată.

Potrivit Guvernului, decizia nu are legătură cu agenda politică sau diplomatică, ci cu o problemă de natură tehnică.

„Având în vedere că au existat mai multe întrebări privind motivul anulării vizitei delegației Congresului SUA, precizăm că aceasta a fost determinată de o problemă tehnică la aeronava cu care delegația urma să se deplaseze în România”, a transmis Guvernul.

Executivul anunțase anterior că vizita nu va mai avea loc în cursul zilei, invocând „motive obiective”, fără să ofere inițial alte detalii.

Era programată o întâlnire cu Ilie Bolojan

Delegația americană urma să aibă mai multe întrevederi în România, printre acestea fiind programată și o întâlnire cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

Vizita urmează să fie reprogramată

Anularea vizează programul stabilit pentru ziua de vineri, Guvernul indicând că vizita ar urma să fie reprogramată.

Executivul a precizat că va reveni cu informații atunci când va fi stabilită o nouă dată pentru deplasarea delegației Congresului SUA în România.

Din informațiile comunicate oficial până în acest moment nu rezultă că vizita ar fi fost anulată definitiv.

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