Vizita delegației Congresului SUA în România, anulată în ultimul moment. Care este motivul

În programul delegației era inclusă și o întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan.
Executivul a făcut precizări după ce mai mulți jurnaliști au solicitat informații privind motivele pentru care vizita delegației Congresului SUA a fost anulată.
Potrivit Guvernului, decizia nu are legătură cu agenda politică sau diplomatică, ci cu o problemă de natură tehnică.
„Având în vedere că au existat mai multe întrebări privind motivul anulării vizitei delegației Congresului SUA, precizăm că aceasta a fost determinată de o problemă tehnică la aeronava cu care delegația urma să se deplaseze în România”, a transmis Guvernul.
Executivul anunțase anterior că vizita nu va mai avea loc în cursul zilei, invocând „motive obiective”, fără să ofere inițial alte detalii.
Delegația americană urma să aibă mai multe întrevederi în România, printre acestea fiind programată și o întâlnire cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.
Anularea vizează programul stabilit pentru ziua de vineri, Guvernul indicând că vizita ar urma să fie reprogramată.
Executivul a precizat că va reveni cu informații atunci când va fi stabilită o nouă dată pentru deplasarea delegației Congresului SUA în România.
Din informațiile comunicate oficial până în acest moment nu rezultă că vizita ar fi fost anulată definitiv.