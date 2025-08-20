Xi Jinping vizitează Tibetul pentru a marca 60 de ani de la înființarea regiunii autonome

Președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit miercuri în capitala tibetană Lhasa, în a doua sa vizită în Tibet de când conduce țara, pentru a celebra 60 de ani de la înființarea Regiunii Autonome Tibet, potrivit NBC News.

Președintele chinez Xi Jinping a efectuat miercuri o vizită oficială în Lhasa, capitala Tibetului, pentru a marca aniversarea a 60 de ani de la înființarea Regiunii Autonome Tibet, ultima dintre cele cinci regiuni autonome create de Beijing după venirea la putere a Partidului Comunist.

Într-un discurs adresat oficialilor locali, Xi a subliniat că prioritatea pentru „guvernarea, stabilizarea și dezvoltarea Tibetului” o reprezintă menținerea stabilității politice și sociale, a unității etnice și a armoniei religioase.

Totodată, liderul de la Beijing a afirmat că budismul tibetan trebuie să fie ghidat astfel încât să se adapteze sistemului socialist chinez.

Aceasta este a doua vizită a lui Xi în Tibet în calitate de președinte, după cea din iulie 2021.

Vizitele liderilor chinezi în regiune sunt rare. Anterior, Jiang Zemin a fost ultimul președinte care a ajuns în Tibet, în 1990.

Vizita lui Xi are loc în contextul în care China marchează simbolic controlul asupra unei regiuni strategice, bogată în resurse naturale și situată la granița cu India, unde tensiunile dintre cele două state au dus la confruntări armate în ultimii ani.

Tot miercuri, ministrul chinez de externe Wang Yi a efectuat o vizită în India, unde ambele părți au convenit să repare relațiile deteriorate de conflictul de frontieră din 2020.