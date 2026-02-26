Prima pagină » Sănătate » 13 milioane de bolnavi în 2024 și un singur antibiotic rămas eficient. O boală face ravagii

13 milioane de bolnavi în 2024 și un singur antibiotic rămas eficient. O boală face ravagii

O boală veche de secole devine din nou o amenințare globală serioasă. Bacteria care cauzează febra tifoidă dezvoltă o rezistență din ce în ce mai mare la antibiotice.
Andreea Tobias
26 feb. 2026, 21:43, Știrile zilei

Oamenii de știință trag un semnal de alarmă: ultima opțiune de tratament oral ar putea să dispară în curând.

Febra tifoidă este cauzată de bacteria Salmonella enterica serotip Typhi. Dacă nu este tratată, poate fi fatală în până la 20% din cazuri. În 2024, au fost raportate peste 13 milioane de cazuri la nivel mondial, scrie Il Messaggero.

Până acum, antibioticele erau singurul tratament eficient. Problema este că bacteria a învățat să le ocolească. În ultimii treizeci de ani, rezistența la antibioticele orale a crescut semnificativ și s-a răspândit în toată lumea.

Tulpinile XDR, cea mai mare amenințare

Un studiu din 2022 a analizat 3.489 de tulpini de bacterii colectate în Nepal, Bangladesh, Pakistan și India. Concluzia a fost îngrijorătoare: tulpinile rezistente la mai multe medicamente, denumite XDR, se înmulțesc rapid.

Aceste tulpini nu sunt rezistente doar la antibioticele clasice. Ele dezvoltă rezistență și la medicamente mai noi, inclusiv fluorochinolone și cefalosporine de generația a treia. Prima tulpină XDR a fost identificată în Pakistan în 2016. Până în 2019 devenise dominantă în întreaga țară.

Ultima linie de apărare

Astăzi, a mai rămas un singur antibiotic oral eficient împotriva febrei tifoide: azitromicina. Dar și aceasta este amenințată. Studiul din 2022 a identificat mutații care conferă rezistență la azitromicină. Dacă aceste mutații s-ar combina cu tulpinile XDR, opțiunile de tratament ar fi practic eliminate.

Potrivit lui Jason Andrews de la Universitatea Stanford, viteza cu care se răspândesc tulpinile rezistente este un motiv de îngrijorare serioasă. Deși majoritatea cazurilor provin din Asia de Sud, tulpinile rezistente au fost detectate deja în Marea Britanie, SUA și Canada.

Vaccinarea, singura soluție

Într-o lume globalizată, o bacterie rezistentă se poate răspândi rapid, așa cum a demonstrat pandemia COVID-19. Asia de Sud reprezintă 70% din cazurile globale, dar nicio țară nu este ferită.

OMS a precalificat patru vaccinuri conjugate împotriva febrei tifoide în aprilie 2025. Pakistanul a fost prima țară care a introdus vaccinarea de rutină. Alte țări urmează același drum.

Rezistența la antibiotice ucide astăzi mai mulți oameni decât HIV/SIDA sau malaria. Febra tifoidă ar putea deveni următoarea urgență majoră de sănătate globală dacă nu se acționează rapid.

