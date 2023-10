Calmotusin junior ursuleţi cu căpşuni jeleuri – creat pe gustul copiilor! (P)

Calmotusin junior ursuleţi cu căpşuni este un produs conceput special pentru copii. Este 100% natural, conţine 7 plante medicinale, 5 uleiuri esenţiale şi miere de albine, şi se găseşte sub formă de jeleuri. Acesta contribuie la expectoraţia secreţiilor bronhice, ameliorează tusea spastică, iritativă, ajută la obţinerea confortului respirator, uşurând respiraţia, susţine sistemul imunitar, reduce inflamaţia, are propietăţi antioxidante semnificative, are efect emolient, calmant, asupra mucoasei orofaringiene, elimină senzaţia de uscăciune, arsură şi dificultate de înghiţire. Ajută la menţinerea fluxului optim de aer nazal. Extractul moale din compoziţie are o concentraţie ridicată de principii active Este realizat printr-o tehnologie specială de extracţie, urmată de evaporare în vid, care permite obţinerea şi păstrarea intactă a tuturor principiilor active din plante, într-o concentraţie ridicată, net superioară extractului apos. Datorită gustului plăcut produsul este apreciat şi administrat cu uşurinţă de copiii de toate vârstele.