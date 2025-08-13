Cele mai frecvente 6 afecțiuni depistate la RMN – ce au în comun pacienții care ajung la investigație (P)

Imaginea clară despre starea sănătății pornește, de multe ori, de la investigații amănunțite. RMN-ul, sau rezonanța magnetică, a devenit una dintre cele mai recomandate metode atunci când medicul vrea să afle cauza simptomelor persistente sau să evalueze mai precis o leziune. Află care sunt cele mai frecvente afecțiuni depistate prin această investigație imagistică:

Afecțiuni oncologice: cancer mamar, tumori abdominale și pelvine

Reprezintă unul dintre cele mai căutate tipuri de RMN disponibile în Iași, fiind o metodă de încredere pentru identificarea cancerului de sân. Este utilizat mai ales la paciente tinere sau cu țesut mamar dens, unde alte investigații pot să rateze tumori mici.

Această tehnică documentează și situațiile complexe din zona abdominală sau pelvină – vorbim de evaluarea ficatului, rinichilor, organelor reproducătoare sau a prostatei. Pacienții aflați sub tratament pentru cancer abdominal pot reveni la RMN pentru monitorizare, urmărind răspunsul la tratament sau posibile recidive.

Leziuni musculo-scheletice: rupturi, entorse, tumori osoase

O accidentare la fotbal, o entorsă sau durerile care se prelungesc la nivelul spatelui ori genunchiului pot trimite pacientul direct la RMN. În ortopedie și medicina sportivă, această investigație este standard, arătând leziuni la ligamente, tendoane sau cartilaje care nu se observă la radiografie. Când medicul suspectează o tumoră osoasă sau o modificare la nivelul țesuturilor moi, RMN-ul furnizează imagini clare pentru diagnostic și planificarea intervenției.

Tumori cerebrale și afecțiuni neurologice severe

Simptome precum durerile de cap care revin des, pierderile de vedere sau episoadele de amețeală prelungite pot determina medicul să recomande investigații neurologice. RMN-ul identifică eficient tumorile creierului, fie că sunt de natură benignă sau malignă, și arată cu precizie locația și dimensiunile acestora.

Ce este RMN-ul craniocerebral? Această metodă recunoaște rapid și accidentele vasculare cerebrale, oferind detalii despre zona afectată și influențând tratamentul. RMN-ul ajută și la diagnosticul unor boli precum scleroza multiplă sau afecțiuni degenerative ca Parkinson ori Alzheimer, chiar din stadiile timpurii, când simptomele sunt greu de depistat.

Patologii cardiovasculare: boli cardiace și ale vaselor mari

Investigațiile la nivelul inimii și vaselor mari câștigă teren, mai ales când medicul suspectează modificări structurale sau funcționale. Prin angiografia RMN, medicul observă stenoze (îngustări ale vaselor), cheaguri de sânge, anevrisme sau malformații congenitale. De exemplu, la o persoană cu fibrilație atrială și episoade de dureri în piept, RMN-ul poate indica existența unui tromb la nivelul inimii.

RMN-ul cardiovascular aduce informații în cazurile de boli ale aortei, malformații congenitale, precum și la urmărirea infarctului miocardic ori a cicatricilor post-infarct. Persoanele cu stimulator cardiac sau implanturi metalice trebuie să anunțe medicul, deoarece RMN-ul poate deveni contraindicat în aceste situații.

Afecțiuni ginecologice și evaluarea sarcinii

Femeile care se confruntă cu dureri pelvine repetate sau tulburări menstruale ajung frecvent la investigația RMN, în special pentru suspiciuni de endometrioză sau evaluarea fibromului uterin. Această procedură furnizează imagini detaliate ale organelor reproductive, identificând rapid leziuni benigne (cum ar fi chisturile) sau maligne din zona uterului și ovarelor.

În timpul sarcinii, medicul poate recomanda RMN-ul fetal atunci când ecografia obișnuită nu oferă suficiente informații. Acest tip de investigație nu expune gravida la radiații, însă decizia de efectuare se ia doar după evaluarea beneficiului raportat la risc. Contraindicațiile sunt rare, dar pot apărea la persoane cu implanturi metalice sau alergii cunoscute la substanțele de contrast.

Profilul pacienților care ajung la RMN – ce îi caracterizează?

Medicii trimit la RMN persoane din aproape orice categorie de vârstă, de la adolescenți până la vârstnici. Întâlnim sportivi cu accidentări, adulți cu dureri prelungite sau pacienți cu suspiciuni de tumori sau boli neurologice. Totuși, câteva trăsături se repetă la majoritatea pacienților care ajung la scanare:

Simptomele persistă sau se agravează (dureri inexplicabile, amorțeli, tulburări de vedere sau echilibru).

Analizele anterioare (ecografie, radiografii, analize de sânge) nu explică situația.

Istoric de afecțiuni cronice sau factori de risc (antecedente de cancer, accidente vasculare, boli cardiace).

Modificări la sân, tulburări menstruale sau sângerări neobișnuite la femei.

Pentru siguranță, pacientul trebuie să anunțe orice dispozitiv metalic intern (stimulatoare, implanturi, proteze) sau alergii cunoscute. Totodată, dacă suferi de claustrofobie, informează personalul medical înainte de scanare.

La nevoie, medicul stabilește și administrarea substanței de contrast, caz în care discută detalii despre eventuale reacții adverse. Cele mai multe reacții sunt ușoare (senzație de căldură sau gust metalic), dar uneori apare alergia, în special la pacienții cu afectare renală sau alergii severe.

RMN-ul reprezintă o investigație sigură, neinvazivă și extrem de valoroasă pentru diagnostic și monitorizare. Este indicat pacienților cu simptome neclare, istorii oncologice, suspiciuni de leziuni musculo-scheletice sau modificări cardiovasculare ori ginecologice. Întreabă medicul despre scopul scanării, pregătește-te conform instrucțiunilor și anunță orice afecțiuni sau alergii înainte de programare.

Acest articol are scop strict informativ și nu înlocuiește consultul specialistului. Mergi periodic la control, alege să previi problemele medicale și păstrează legătura cu medicul pentru orice nelămuriri