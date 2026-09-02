Creatina a fost asociată mult timp cu bodybuildingul, dar cercetările recente includ și adulți de peste 55 de ani și posibile efecte cognitive. Nu toate beneficiile invocate sunt însă demonstrate.

De la energie rapidă la eforturi repetate

Creatina este stocată în mare parte în mușchi și poate fi transformată în fosfocreatină, implicată în regenerarea ATP — energia folosită în contracția musculară. Mecanismul este relevant în eforturi scurte și intense: sprinturi, seturi de forță sau accelerări repetate în sporturile de echipă.

Mențiunea autorizată în UE: creatina crește performanța fizică în eforturi succesive din timpul exercițiilor fizice de scurtă durată și de mare intensitate. Efectul benefic se obține la 3 g pe zi. Mecanismul, forma monohidrată și administrarea sunt explicate într-un ghid despre creatină, dozaj și literatura de specialitate.

Creatina și adulții de peste 55 de ani

Uniunea Europeană a autorizat și o mențiune pentru adulții de peste 55 de ani care practică regulat antrenament de rezistență: consumul zilnic de creatină poate potența efectul acestuia asupra forței musculare. Condițiile includ 3 g pe zi și antrenamente de cel puțin trei ori pe săptămână, timp de mai multe săptămâni, la 65–75% din sarcina maximă pentru o repetare, cu creșterea progresivă a sarcinii.

O meta-analiză publicată în 2025, cu 20 de studii și 1.093 de participanți vârstnici, a găsit o diferență medie de 2,12 kg la testarea forței maxime în favoarea creatinei asociate cu exercițiul, față de placebo și exercițiu. Nu a fost observat un efect semnificativ asupra densității minerale osoase totale. Rezultatele privesc creatina împreună cu antrenamentul, nu creatina în locul mișcării.

Ce știm despre creatină și funcția cognitivă

O meta-analiză din 2024, bazată pe 16 studii randomizate și 492 de participanți, a observat un efect pozitiv mic asupra memoriei, cu un nivel moderat de certitudine a dovezilor.

Pentru atenție și viteza de procesare, certitudinea a fost scăzută, iar pentru funcția cognitivă generală și funcțiile executive nu au fost găsite îmbunătățiri semnificative. Afirmația „creatina îmbunătățește creierul” depășește datele actuale. Sunt necesare studii mai ample.

Cum intră un produs în această discuție

În această categorie a intrat recent și Boost4Life, cu Premium Creatine Monohydrate 100%, disponibilă în variante de 300 g și 500 g. Produsul conține un singur ingredient, fără zahăr și fără aromă, este etichetat vegan, iar fiecare lot este testat independent în laborator, rezultatele fiind publice.

Eticheta prevede două variante: 3,5 g de creatină monohidrată, care furnizează 3 g de creatină, sau 5,7 g, care furnizează 5 g de creatină. Se utilizează o singură variantă, conform instrucțiunilor.

În cazul produsului Boost4Life, comunicarea se limitează la mențiunea autorizată privind performanța în eforturi succesive, scurte și intense. Cercetările despre îmbătrânire activă sau cogniție reprezintă context editorial, nu promisiuni atribuite produsului.

Faptul că discuția despre creatină a depășit bodybuildingul nu transformă fiecare ipoteză într-un beneficiu dovedit. Diferența dintre o mențiune autorizată, concluzia mai multor studii și o direcție încă cercetată este utilă și în evaluarea miturilor despre suplimentele alimentare.

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. Produsul trebuie utilizat conform informațiilor și avertizărilor de pe etichetă.