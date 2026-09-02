Tot mai mulți părinți americani refuză vitamina K pentru nou-născuți

Rata nou-născuților care nu au primit injecția cu vitamina K în prima zi de viață a crescut cu peste 57% între ianuarie și iunie 2026, potrivit unei analize realizate de Truveta, o companie americană specializată în colectarea și analizarea datelor medicale anonimizate provenite de la spitale și alte unități medicale. Studiul, prezentat de Reuters, a analizat datele a peste un milion de nașteri din Statele Unite.

La sfârșitul lunii iunie, 8,1% dintre nou-născuții incluși în analiză nu primiseră vitamina K, față de 5,2% cu șase luni înainte. În prima jumătate a acestui an, rata a fost de 2,5 ori mai mare decât media înregistrată între 2019 și 2024 și de 1,4 ori mai mare decât în 2025.

De ce primesc nou-născuții vitamina K

Bebelușii se nasc cu rezerve foarte mici de vitamina K, o vitamină esențială pentru procesul de coagulare a sângelui. Cantitatea redusă din organism îi face vulnerabili în primele luni de viață la așa-numita hemoragie prin deficit de vitamina K.

Injecția administrată după naștere are rolul de a preveni această complicație până când organismul copilului ajunge să dispună de cantități suficiente de vitamină K.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), principala agenție federală de sănătate publică din SUA, copiii care nu primesc injecția cu vitamina K au un risc de 81 de ori mai mare de a suferi hemoragii care le pot pune viața în pericol, în primele șase luni de viață, inclusiv la nivelul creierului sau al tractului digestiv. Unul din cinci sugari care suferă o hemoragie severă moare.

Pediatrii și neonatologii spun că observă tot mai multe refuzuri ale unor intervenții medicale recomandate nou-născuților, pe fondul neîncrederii tot mai mari în vaccinuri și în alte măsuri preventive.

Departamentul american pentru Sănătate și CDC analizează datele disponibile privind refuzul vitaminei K și cazurile de hemoragie asociate acestuia. Autoritățile continuă să le ofere părinților și personalului medical informații despre rolul vitaminei K.

Fetele, mai frecvent lipsite de injecție

Analiza companiei americane indică și o diferență între fete și băieți. În iunie 2026, 8,9% dintre fetițele nou-născute nu primiseră vitamina K în prima zi de viață, comparativ cu 7,3% dintre băieți.

Medicii cred că una dintre explicații poate fi legată de circumcizie. Numeroase spitale americane nu efectuează procedura în cazul băieților care nu au primit vitamina K, din cauza riscului de sângerare. În unele situații, părinții care refuză inițial injecția acceptă administrarea acesteia pentru ca băiatul să poată fi circumcis.

Medicii avertizează însă că riscul asociat deficitului de vitamina K nu este unul ipotetic. În 2013, la Nashville, mai mulți bebeluși au suferit hemoragii severe după ce părinții lor refuzaseră administrarea injecției cu vitamina K. Unul dintre copii a rămas cu leziuni cerebrale pe termen lung.

Specialiștii spun că refuzul vitaminei K este observat tot mai des împreună cu respingerea altor măsuri preventive pentru nou-născuți, precum vaccinarea împotriva hepatitei B sau administrarea tratamentului antibiotic ocular.