Prima pagină » Sănătate » Tot mai mulți părinți americani refuză vitamina K pentru nou-născuți

Tot mai mulți părinți americani refuză vitamina K pentru nou-născuți

O practică medicală folosită de zeci de ani pentru protejarea bebelușilor este pusă tot mai des sub semnul întrebării în Statele Unite. Medicii privesc cu îngrijorare această tendință și avertizează asupra riscurilor pentru nou-născuți.
Tot mai mulți părinți americani refuză vitamina K pentru nou-născuți
Maria Miron
02 sept. 2026, 05:57, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rata nou-născuților care nu au primit injecția cu vitamina K în prima zi de viață a crescut cu peste 57% între ianuarie și iunie 2026, potrivit unei analize realizate de Truveta, o companie americană specializată în colectarea și analizarea datelor medicale anonimizate provenite de la spitale și alte unități medicale. Studiul, prezentat de Reuters, a analizat datele a peste un milion de nașteri din Statele Unite.

La sfârșitul lunii iunie, 8,1% dintre nou-născuții incluși în analiză nu primiseră vitamina K, față de 5,2% cu șase luni înainte. În prima jumătate a acestui an, rata a fost de 2,5 ori mai mare decât media înregistrată între 2019 și 2024 și de 1,4 ori mai mare decât în 2025.

De ce primesc nou-născuții vitamina K

Bebelușii se nasc cu rezerve foarte mici de vitamina K, o vitamină esențială pentru procesul de coagulare a sângelui. Cantitatea redusă din organism îi face vulnerabili în primele luni de viață la așa-numita hemoragie prin deficit de vitamina K.

Injecția administrată după naștere are rolul de a preveni această complicație până când organismul copilului ajunge să dispună de cantități suficiente de vitamină K.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), principala agenție federală de sănătate publică din SUA, copiii care nu primesc injecția cu vitamina K au un risc de 81 de ori mai mare de a suferi hemoragii care le pot pune viața în pericol, în primele șase luni de viață, inclusiv la nivelul creierului sau al tractului digestiv. Unul din cinci sugari care suferă o hemoragie severă moare.

Pediatrii și neonatologii spun că observă tot mai multe refuzuri ale unor intervenții medicale recomandate nou-născuților, pe fondul neîncrederii tot mai mari în vaccinuri și în alte măsuri preventive.

Departamentul american pentru Sănătate și CDC analizează datele disponibile privind refuzul vitaminei K și cazurile de hemoragie asociate acestuia. Autoritățile continuă să le ofere părinților și personalului medical informații despre rolul vitaminei K.

Fetele, mai frecvent lipsite de injecție

Analiza companiei americane indică și o diferență între fete și băieți. În iunie 2026, 8,9% dintre fetițele nou-născute nu primiseră vitamina K în prima zi de viață, comparativ cu 7,3% dintre băieți.

Medicii cred că una dintre explicații poate fi legată de circumcizie. Numeroase spitale americane nu efectuează procedura în cazul băieților care nu au primit vitamina K, din cauza riscului de sângerare. În unele situații, părinții care refuză inițial injecția acceptă administrarea acesteia pentru ca băiatul să poată fi circumcis.

Medicii avertizează însă că riscul asociat deficitului de vitamina K nu este unul ipotetic. În 2013, la Nashville, mai mulți bebeluși au suferit hemoragii severe după ce părinții lor refuzaseră administrarea injecției cu vitamina K. Unul dintre copii a rămas cu leziuni cerebrale pe termen lung.

Specialiștii spun că refuzul vitaminei K este observat tot mai des împreună cu respingerea altor măsuri preventive pentru nou-născuți, precum vaccinarea împotriva hepatitei B sau administrarea tratamentului antibiotic ocular.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
A început competiția misterioasă cu peste 100 de țări participante » Putin, Erdogan și președintele Chinei au fost prezenți la o ceremonie de deschidere cum n-a mai existat
GSP.ro
„Săracul, e așa delicat, o să-l mănânce”, mărturisește Nicușor Dan că spune lumea despre el la preluarea mandatului de primar. Președintele i-a încurajat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de „sistem”
Gandul
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Zelenski îl amenință pe Putin că va închide cerul Rusiei și va trimite un val de drone: „Zilele sigure s-au încheiat”
Libertatea
Drama prin care trecea Anca Pandrea! A dus totul în tăcere. Actrița nu i-a spus nici surorii sale cât de bolnavă era
CSID
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia