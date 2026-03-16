Cum au fost transformate sticlele de plastic într-un medicament care schimbă vieți

Sticlele de plastic au fost transformate, pentru prima dată, într-un medicament pentru Parkinson, folosind bacterii modificate genetic. Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh au reușit să obțină L-DOPA din deșeuri de PET, într-un proces biologic care ar putea revoluționa industria farmaceutică.

Oamenii de știință de la Universitatea din Edinburgh au modificat genetic bacteria E. coli pentru a transforma plasticul PET – folosit pe scară largă în ambalajele pentru alimente și băuturi – în L-DOPA, medicamentul considerat „standard de aur” în tratarea bolii Parkinson. L-DOPA ajută la producerea de dopamină în creier și tratează simptomele motorii ale bolii: tremurăturile, rigiditatea și încetinirea mișcărilor, scrie The Independent.

În Marea Britanie, aproximativ 166.000 de persoane suferă de boala Parkinson. Majorității pacienților li se prescrie L-DOPA, produs în prezent din combustibili fosili. Reutilizarea plasticului este considerată o alternativă mai durabilă.

Cum funcționează procesul

Pentru studiul publicat în revista Nature Sustainability, cercetătorii au descompus deșeurile de PET în acid tereftalic. Moleculele rezultate au fost apoi transformate în L-DOPA de bacteriile modificate genetic, printr-o serie de reacții biologice. În fiecare an se produc aproximativ 50 de milioane de tone de deșeuri de PET la nivel global.

Nu este prima oară când plasticul este transformat într-un medicament. În iunie 2025, aceiași cercetători au folosit E. coli pentru a produce paracetamol din plastic.

Ce urmează

Cercetătorii spun că tehnologia ar putea fi folosită și pentru producerea de arome, parfumuri, cosmetice și substanțe chimice industriale. „Deșeurile de plastic sunt o sursă vastă și neexploatată de carbon. Arătăm cum materialele reziduale pot fi reimaginate ca resurse valoroase care susțin sănătatea umană”, a declarat profesorul Stephen Wallace, care a condus studiul.