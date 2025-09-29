Federația Ambulanța, după atacul asupra unui șofer: Se pregătește cel mai mare protest

Potrivit unui comunicat al FNSAR, personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță din toată țara a întrat în alertă în urma unui nou caz de agresiune fizică prin înjunghiere de către un pacient asupra unui membru din echipajul medical.

Conducerea FNSAR anunță că răbdarea personalului din serviciile de ambulanță care salvează vieți a ajuns la limita maximă în urma tragicului eveniment care s-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni în raza orașului Sighetu Marmației.

„Un ultim apel la instituțiile statului care au putere legislativă de a emite legi care să ofere protecție celor care salvează vieți. Se pregătește cel mai mare protest al personalului operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță reprezentat de FNSAR”, afirmă reprezemtanții federației.

Un șofer de ambulanță a fost atacat de un bărbat care și-a aprins o țigară în timp ce era transportat cu Ambulanța. Acesta a folosit un cuțit, iar șoferul a fost dus la spital.