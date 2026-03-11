Prima pagină » Sănătate » Greșeala pe care o fac milioane de oameni în martie și care agravează alergia la polen

Greșeala pe care o fac milioane de oameni în martie și care agravează alergia la polen

Alergia la polen revine în forță în fiecare primăvară. Experții și autoritățile sanitare trag un semnal de alarmă. O greșeală aparent banală îți poate agrava simptomele considerabil.
Andreea Tobias
11 mart. 2026, 07:44, Știrile zilei

Primăvara, mulți oameni profită de zilele însorite pentru a usca rufele în aer liber. Această obișnuință, aparent inofensivă, poate fi periculoasă pentru persoanele cu alergie la polen. Polenul se lipește de țesături în câteva ore. Rufele de pat sunt cele mai expuse, avertizează experții, potrivit elEconomista.es.

„Nu agățați rufele afară, deoarece polenul se poate lipi de cearșafuri și prosoape”, recomandă Mayo Clinic.

Același for medical sfătuiește să faceți duș după ce ați stat afară. Astfel eliminați polenul de pe piele și din păr.

Când începe sezonul de alergie la polen

Problemele apar de regulă din luna martie. Ele durează toată primăvara, uneori până aproape de vară. În această perioadă, copacii eliberează cantități mari de polen. Gramineele sunt printre principalii vinovați, potrivit sursei citate.

Simptomele care îți arată că ești afectat

Alergia la polen se manifestă în mai multe feluri. Simptomele pot fi ușoare sau severe, în funcție de alergen. Iată cele mai frecvente:

  • Strănut repetat
  • Mâncărime la nivelul nasului, ochilor sau palatului
  • Conjunctivită alergică (ochi roșii, lăcrimoși, umflați)
  • Congestie nazală și senzație de cap greu
  • Oboseală persistentă

Ce poți face pentru a reduce simptomele

Rinita alergică nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control. Medicul poate prescrie antihistaminice sau spray-uri nazale. Există și măsuri simple de prevenire pe care le poți aplica zilnic.

Usucă rufele întotdeauna în interior. Nu aerisi casa în zilele cu nivel ridicat de polen. Poartă ochelari de soare și pălărie când ieși afară. Clătește sinusurile cu soluție salină dacă simți congestie acasă. Această metodă este rapidă, ieftină și eficientă,

