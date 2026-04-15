Sănătate » O femeie s-a dus la medic susținând că aude voci care îi spun că are o tumoare cerebrală. Chiar avea

O femeie s-a dus la medic plângându-se ca aude voci care îi spun că are o tumoare cerebrală. Ea se temea că își pierde mințile. Culmea, scanările făcute de medici au confirmat că femeia chiar avea o tumoare.
Petru Mazilu
15 apr. 2026, 18:00, Știri externe

O femeie de 40 de ani din Marea Britanie a început să audă voci care îi spuneau să nu se sperie, dar că trebuie să primească tratament pentru a elimina o tumoare cerebrală, potrivit Live Science.

Cazul este cu atât mai ciudat cu cât vocile au încercat să o convingă pe femeie cu argumente. Înainte de a face scanări, pacienta a mers la un psihiatru care a diagnosticat-o cu o formă de psihoză. În ciuda tratamentului prescris, vocile au revenit și au îndrumat-o pe femeie la o unitate cu scanare CT.

Pacienta a acceptat sfatul, dar inițial cererea i-a fost respinsă având în vedere costul ridicat al procedurii, dar și opinia medicului potrivit căreia femeia exagerează sau minte. În final, procedura a fost aprobată și a arătat că femeia chiar avea o tumoare.

Vocile nu au părăsit-o și i-au transmis femeii că aprobă recomandarea medicilor privitoare la o intervenție chirurgicală. Chirurgii au îndepărtat excrescența, care măsura 6,4 centimetri lungime și 3,8 centimetri lățime, iar femeia a povestit că atunci a auzit vocile pentru ultima dată: „Ne bucurăm că v-am ajutat, la revedere.”

Cazul incredibil a fost prezentat la un congres medical. Cazul este unic deoarece femeia nu doar că a aflat un diagnostic precis, dar a primit și îndrumări precise privind pașii de urmat. Specialiștii cred că femeia a acționat în mod subconștient simțind că are o problemă medicală gravă.

