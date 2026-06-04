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Otoplastia este operația de corecție estetică a urechilor proeminente. Află detalii despre tehnica chirurgicală modernă (P)

Aspectul fizic și armonia trăsăturilor faciale au un impact profund asupra echilibrului psihic și a încrederii în sine, indiferent de etapa de viață. Printre caracteristicile anatomice care pot genera disconfort emoțional pronunțat sau stări de jenă socială, se numără urechile proeminente, cunoscute în limbajul cotidian drept „urechi clăpăuge”.
Otoplastia este operația de corecție estetică a urechilor proeminente. Află detalii despre tehnica chirurgicală modernă (P)
Raluca Anna Veleanu
04 iun. 2026, 14:17, Sănătate
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Din fericire, chirurgia estetică modernă pune la dispoziție o metodă permanentă și sigură de corecție: otoplastia.

Această intervenție de remodelare a urechii externe nu mai reprezintă de mult timp un subiect tabu, devenind una dintre cele mai solicitate proceduri de corecție estetică. Dincolo de rafinamentul tehnic actual, evoluția protocoalelor medicale permite acum o recuperare mult mai confortabilă, eliminând inconvenientele majore ale metodelor clasice.

O evoluție majoră în recuperare: otoplastie fără a purta bentiță în perioada de recuperare

În mod tradițional, chirurgia corectivă a urechilor (otoplastie) impunea pacienților obligativitatea de a purta o bentiță elastică specială, pentru o perioadă extinsă de timp, cu scopul de a imobiliza și susține cartilajul reconfigurat. Astăzi, datorită unor tehnici chirurgicale avansate, abordarea postoperatorie s-a schimbat radical.

Noile protocoale medicale permit pacienților să renunțe la bentița elastică tradițională după doar 3 zile de la intervenție. Procedura propriu-zisă se desfășoară rapid, având o durată medie de aproximativ 40-70 de minute, și se realizează sub anestezie locală. Acest lucru înseamnă că pacientul poate părăsi centrul medical imediat după finalizarea operației, fără a necesita spitalizare prelungită. În primele 3 zile este necesară doar aplicarea unui bandaj compresiv adaptat pentru protecția zonei, iar managementul durerii este unul facil, disconfortul minor fiind controlat cu analgezice obișnuite.

Precizie chirurgicală și rezultate definitive

Tehnica de lucru pentru otoplastie, vizează repoziționarea și remodelarea fină a cartilajului pentru a obține o simetrie naturală și o distanță optimă față de cutia craniană. Intervenția se realizează prin incizii extrem de mici, plasate strategic în pliul natural din spatele urechilor. Acest detaliu tehnic garantează că eventualele semne postoperatorii rămân practic invizibile.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei proceduri este stabilitatea sa anatomică: modificările structurale realizate la nivelul cartilajului sunt permanente, ceea ce înseamnă că rezultatul estetic este menținut pentru totdeauna.

Adresabilitate extinsă: de la siguranța copiilor la confortul adulților

Chirurgia de corecție a urechilor este una dintre puținele proceduri estetice adresate în egală măsură minorilor și adulților:

  • la copii: intervenția este recomandată începând cu vârsta de 5-6 ani, moment în care structura cartilaginoasă a urechilor este complet dezvoltată; efectuarea procedurii înainte de integrarea în mediul școlar este o decizie medicală și parentală strategică, capabilă să prevină fenomenul de stigmatizare socială (bullying) și să protejeze dezvoltarea unei stime de sine sănătoase;
  • la adulți: nu există o limită superioară de vârstă pentru realizarea procedurii; persoanele adulte apelează la otoplastie pentru a rezolva asimetrii native, neregularități structurale sau modificări estetice survenite în urma unor traumatisme fizice;

Rigoare, siguranță și predictibilitate

Deși este considerată una dintre cele mai sigure și ușoare intervenții din sfera chirurgiei plastice, succesul otoplastiei depinde în mod direct de rigoarea primei etape: consultația inițială. În cadrul acesteia se analizează proporțiile feței, se evaluează elasticitatea țesuturilor și se stabilește un plan chirurgical personalizat, astfel încât noile linii să completeze armonios fizionomia pacientului.

Vindecarea completă și stabilizarea țesuturilor se obțin în mod normal în decurs de 2-3 săptămâni, perioadă după care pacientul se poate bucura pe deplin de noul său aspect.

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