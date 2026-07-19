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Există și „sindromul inimii fericite”. Poate imita un infarct și pune viața în pericol

A fost atât de fericită la nunta fiicei sale, încât inima ei și-a schimbat forma. Medicii au crezut inițial că are infarct, dar cauza reală e un sindrom extrem de rar.
Există și „sindromul inimii fericite”. Poate imita un infarct și pune viața în pericol
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 10:30, Știrile zilei
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O femeie de 65 de ani a ajuns la urgențe cu dureri în piept după nunta fiicei sale. Medicii au crezut inițial că suferă un atac de cord, dar cauza reală a fost cu totul alta, conform Science Alert.

Timp de trei zile după eveniment, femeia a avut dureri în piept și dificultăți de respirație. Analizele au arătat un flux sanguin redus către inimă, semn tipic pentru un cheag de sânge. Medicii nu au găsit însă niciun cheag. În schimb, ventriculul stâng prezenta o umflătură neobișnuită, care slăbea inima.

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Afecțiunea se numește cardiomiopatie takotsubo (TTS) și imită îndeaproape un atac de cord. Este declanșată de emoții intense, fie pozitive, precum o nuntă, fie negative, precum o despărțire. Varianta negativă e cunoscută drept „sindromul inimii frânte”, iar cea pozitivă, „sindromul inimii fericite”.

Afecțiunea e reversibilă, dar poate pune viața în pericol dacă nu e tratată corect.

Aproximativ 1-3% dintre pacienții suspectați de infarct, dar fără cheag de sânge, suferă de fapt de TTS. Doar 4% din cazurile de TTS sunt declanșate de emoții pozitive.

Sindromul a fost documentat prima dată în 1983, la Hiroshima, în Japonia. Numele provine de la capcanele japoneze pentru caracatițe, a căror formă seamănă cu ventriculul afectat.

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Simptomele sindromului inimii fericite sunt de obicei mai puțin severe decât cele ale sindromului inimii frânte. Din acest motiv, medicii le pot ignora, deși evoluția poate fi periculoasă.

Cardiologul John Madias, de la Mount Sinai din New York, avertizează că medicii trebuie să fie mai atenți la acest sindrom. Femeia din studiu și-a revenit complet și duce în continuare o viață sănătoasă.

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