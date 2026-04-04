Protecție împotriva Alzheimer, din vaccinul antigripal. Studiu: doza mare face diferența

Concluziile se adaugă unui set tot mai consistent de dovezi care sugerează că vaccinările de rutină pot contribui la protejarea creierului odată cu înaintarea în vârstă, notează Daily Mail.

Studiul este observațional, adică arată o asociere, nu o relație cauzală dovedită. Factori precum starea generală de sănătate și stilul de viață ar putea influența rezultatele.

De ce ar proteja vaccinul împotriva demenței

Oamenii de știință nu consideră că gripa în sine provoacă demență. Beneficiul pare să vină din efectul vaccinului asupra sistemului imunitar îmbătrânit.

Pe măsură ce îmbătrânim, celulele devin mai predispuse la deteriorare și eliberează substanțe chimice care provoacă inflamații cronice. Organismul devine totodată mai puțin capabil să se repare singur. Inflamația cronică este un factor cheie al leziunilor cerebrale asociate cu demența.

Vaccinul antigripal în doză mare poate ajuta sistemul imunitar să reducă această inflamație. Efectul protector a părut mai puternic la femei, deși motivul nu este încă clar.

Ce spun specialiștii

„La vârsta de 65 de ani, sistemul imunitar devine mai puțin eficient în combaterea infecțiilor”, a declarat dr. Paul Schulz, profesor de neurologie la UTHealth Houston. „De aceea se recomandă un vaccin cu doză mare pentru adulții cu vârsta de 65 de ani și peste.”

Dr. Avram Samuel Bukhbinder, de la Massachusetts General Hospital, a adăugat că vaccinul cu doză mare ar putea fi „o modalitate ușoară, sigură și larg disponibilă de a ajuta la protejarea creierului pe măsură ce îmbătrânim”.

Ce tipuri de vaccin există

Vaccinul antigripal inactivat cu doză mare este de patru ori mai puternic decât vaccinurile standard. O altă opțiune este vaccinul cu adjuvant Fluad, care conține un ingredient suplimentar pentru a stimula răspunsul imunitar. Există și vaccinul recombinant Supemtek, fără ouă, considerat echivalent ca protecție sporită.

În Marea Britanie, toate trei sunt oferite gratuit prin NHS persoanelor de peste 65 de ani, începând din octombrie.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, reprezentând 60–80% din cazuri. Este cauzată de acumularea anormală de proteine în creier care distrug treptat celulele cerebrale.

În sezonul 2024–2025, 74,9% dintre britanicii de peste 65 de ani s-au vaccinat antigripal — aproape de ținta de 75% stabilită de OMS.