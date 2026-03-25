Proteina care răspândește cancerul. Descoperirea deschide calea unor medicamente mai eficiente

În anumite tipuri de tumori, precum carcinomul gastric și mamar, celulele produc niveluri ridicate de vimentină. Proteina formează un schelet mecanic care le permite să migreze și să genereze metastaze, scrie Il Messaggero.

Vimentina este prezentă și în nucleul celulelor tumorale. Acolo stimulează producția proteinelor necesare răspândirii eficiente în organism.

Studiul de la Padova, publicat în Nucleic Acids Research

Rezultatele au fost obținute cu sprijinul Fundației AIRC pentru Cercetarea Cancerului. Studiul a apărut în revista Nucleic Acids Research, editată de Oxford University Press.

„Am demonstrat că această funcție depinde de legarea vimentinei de structuri tridimensionale ale ADN-ului”, a explicat Claudia Sissi, de la Departamentul de Științe Farmaceutice.

Cercetătorii au identificat porțiunea proteinei care îi permite atașarea de genom. Această porțiune este esențială și pentru structura de susținere a celulelor metastatice.

Ce înseamnă pentru tratamentul cancerului

Descoperirea face posibilă proiectarea unor medicamente care să vizeze vimentina cu precizie. Astfel ar putea fi neutralizată capacitatea celulelor de a migra și de a forma tumori secundare.

Aceste terapii vor trebui testate în studii preclinice și clinice. Ele ar putea fi mai eficiente și mai bine tolerate decât tratamentele actuale.