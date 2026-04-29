Spitalul Universitar de Urgență București: Screening gratuit pentru boli hepatice pentru persoane vulnerabile

Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a demarat activitățile de formare pentru implementarea unui program de screening al bolilor hepatice cronice destinat persoanelor vulnerabile din București și Ilfov, în cadrul proiectului LIVE(RO)4 B-IF, derulat în colaborare cu Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), se arată într-o comunicare a instituției.

Programul își propune să aducă serviciile medicale direct în comunitate, aproape de pacienții care au cel mai mare nevoie de ele — persoane din comunități marginalizate, cu risc crescut de infectare cu hepatite virale sau alte afecțiuni hepatice.

Primul workshop, cu medici de familie și specialiști

Primul pas concret a fost organizarea unui workshop medical care a reunit medici de familie afiliați proiectului, cadre medicale ale SUUB și specialiști din cadrul ARAS.

Evenimentul a pus bazele colaborării interdisciplinare necesare implementării programului pe teren.

„Este important să facem echipă pentru a implementa programul de screening gratuit pentru bolile hepatice direct în comunitate, până la oamenii care au cea mai mare nevoie”, au transmis reprezentanții proiectului.

Modelul de intervenție plasează medicul de familie în centrul procesului: acesta identifică persoanele vulnerabile din comunitate, le oferă acces la testare gratuită — pentru hepatite virale, ficat gras și alte afecțiuni hepatice —, le explică rezultatele și îi îndrumă către investigații și tratament. „Medicul de familie identifică persoanele vulnerabile din comunitate, le oferă acces la testare gratuită, le explică rezultatele și îi îndrumă mai departe, pas cu pas”, au precizat organizatorii.

Un al doilea workshop este programat pentru luna mai, activitățile de formare urmând să continue pe parcursul proiectului.

Proiect finanțat prin fonduri europene, până în 2029

LIVE(RO)4 București-Ilfov — Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice este finanțat prin Programul Sănătate, din Fondul Social European Plus (FSE+), și se desfășoară pe o perioadă de 42 de luni, între 30 septembrie 2025 și 29 martie 2029.

Bugetul total al proiectului este de peste 19,5 milioane de lei, din care cofinanțarea europeană se ridică la aproximativ 7,8 milioane de lei.

Obiectivul declarat al inițiativei este creșterea accesului echitabil și fără discriminare al persoanelor vulnerabile din regiunea București-Ilfov la servicii integrate de prevenție, screening, diagnostic și îndrumare către tratament, în vederea reducerii impactului bolilor hepatice cronice asupra sănătății populației și a mortalității asociate.