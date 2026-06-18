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Studiu: Adolescentele vaccinate împotriva HPV au un risc „aproape de zero” de a muri de cancer de col uterin înainte de 30 de ani

Un studiu a scos la iveală că adolescentele de 12-13 ani care au fost vaccinate împotriva HPV au un risc „aproape de zero” de a muri de cancer de col uterin înainte vârstei de 30 de ani.
Studiu: Adolescentele vaccinate împotriva HPV au un risc „aproape de zero” de a muri de cancer de col uterin înainte de 30 de ani
Vaccin împotriva HPV. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
18 iun. 2026, 16:22, Social
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Un studiu condus de Universitatea Queen Mary din Londra arată că numărul deceselor a scăzut drastic de când fetelor de vârstă școlară li s-a început administrarea vaccinului în 2008. Până în prezent, în Anglia, au fost salvate aproximativ 200 de vieți datorită vaccinului, scrie BBC.

Cercetarea, publicată în revista The Lancet, a mai evidențiat că în perioada 2020-2024, nu s-au înregistrat decese cauzate de cancerul de col uterin la femeile cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani, fiind prima dată când s-a întâmplat acest lucru pe o perioadă de cinci ani.

De asemenea, s-a înregistrat o reducere cu 80% a deceselor cauzate de cancerul de col uterin în rândul femeilor din această grupă de vârstă între 2015 și 2019, mai arată studiul.

Vaccinul împotriva HPV este administrat în mod obișnuit în clasa a 8-a, notează Sky News.

Vaccinul împotriva HPV protejează nu numai împotriva cancerului de col uterin, ci și împotriva verucilor genitale, precum și a cancerelor la nivelul capului și gâtului, cum ar fi cele din cavitatea bucală și gât.

Îngrijorări privind scăderea ratei de vaccinare

Chiar dacă s-au înregistrat progrese în eliminarea cancerului de col uterin, experții sunt îngrijorați de scăderea ratei de vaccinare.

„Știm că vaccinul împotriva HPV este extrem de eficient în prevenirea cancerului de col uterin înainte ca acesta să apară și, pentru prima dată, aceste rezultate arată că salvează vieți – un exemplu elocvent al ceea ce se poate realiza atunci când știința este susținută de programe solide de sănătate publică”, a declarat Michelle Mitchell, director executiv al Cancer Research UK, potrivit Sky News.

Vaccinarea împotriva HPV a fost introdusă în 100 de țări, ca parte a eforturilor OMS de a elimina cancerul de col uterin.

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