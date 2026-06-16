Mitul periculos care umblă voios pe net: testele Papanicolau provoacă cancer de col uterin / Medicii spun altceva

Afirmațiile potrivit cărora testele Papanicolau și biopsiile cervicale ar provoca cancer de col uterin continuă să circule pe rețelele sociale, deși sunt contrazise de toate organizațiile medicale importante din lume.

Una dintre cele mai recente astfel de declarații îi aparține australiencei Barbara O’Neill, promotoare a terapiilor alternative, care susține că „principala cauză a cancerului de col uterin” ar fi chiar testele Papanicolau și biopsiile efectuate pentru depistarea bolii.

Medicii și instituțiile internaționale de sănătate resping categoric această afirmație.

Aproape toate cazurile de cancer de col uterin sunt provocate de HPV

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproape toate cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de infecția persistentă cu anumite tipuri de virus papilloma uman (HPV), transmis pe cale sexuală.

Institutul Național de Cancer din Statele Unite arată că infecția de lungă durată cu tulpini HPV cu risc înalt provoacă practic toate cazurile de cancer de col uterin, iar tipurile HPV 16 și HPV 18 sunt responsabile pentru aproximativ 70% dintre acestea.

Cancer Research UK citează date potrivit cărora aproximativ 99,7% dintre cazurile de cancer cervical sunt asociate cu infecția HPV.

Ce este, de fapt, testul Papanicolau

Contrar afirmațiilor din videoclip, testul Papanicolau nu produce leziuni care să provoace cancer.

Procedura presupune recoltarea unui număr redus de celule de la nivelul colului uterin, care sunt apoi analizate în laborator pentru a identifica eventuale modificări celulare precanceroase. Scopul testului este depistarea timpurie a problemelor, înainte ca acestea să evolueze către cancer.

OMS subliniază că screeningul cervical urmărește identificarea leziunilor precanceroase care, dacă sunt tratate la timp, împiedică apariția cancerului.

De asemenea, literatura medicală nu identifică testul Papanicolau sau biopsia cervicală drept factori de risc pentru dezvoltarea cancerului de col uterin.

Screeningul a redus dramatic mortalitatea

Eficiența testării este demonstrată de zeci de ani de cercetări.

După introducerea programelor de screening bazate pe testul Papanicolau, incidența și mortalitatea prin cancer de col uterin au scăzut semnificativ în numeroase țări. Specialiștii estimează că screeningul cervical poate preveni până la 80% dintre cazurile de cancer invaziv de col uterin în statele dezvoltate.

În prezent, testarea HPV și testul Papanicolau sunt considerate principalele instrumente de depistare precoce a bolii.

Ce spune Barbara O’Neil

„Principala cauză a cancerului de col uterin, din păcate, este o mare parte din testările pe care le fac. Ați auzit asta? Eu nu am făcut niciodată un test Papanicolau și nu voi face niciodată un test Papanicolau. Ei fac teste Papanicolau, fac biopsii, deteriorează colul uterin. Acestea nu previn cancerul de col uterin.

Și, de asemenea, Dumnezeu a creat femeile pentru a avea un singur partener, deoarece sperma are o proprietate imunosupresoare. Și astfel, atunci când o femeie are mai mulți parteneri, acest lucru poate fi foarte dăunător pentru colul ei uterin.

Și, de asemenea, dacă are o dietă bogată în carbohidrați, aceasta poate contribui la apariția lui, deoarece celulele canceroase consumă de 15 ori mai multă glucoză decât orice altă celulă. Și un dezechilibru hormonal poate contribui, de asemenea, la asta. Așadar, ca în cazul oricărei boli, pot exista diferiți factori care se reunesc”.

Ce spun dovezile despre partenerii sexuali și dietă

Barbara O’Neill susține și că femeile ar fi fost „create pentru un singur partener”, iar efectul presupus imunosupresor al spermei ar favoriza cancerul cervical.

Institutul Național de Cancer din SUA arată însă că riscul asociat unui număr mai mare de parteneri sexuali este legat de probabilitatea mai mare de expunere la HPV, nu de proprietățile biologice ale spermei.

Nici afirmația potrivit căreia o dietă bogată în carbohidrați ar reprezenta o cauză a cancerului de col uterin nu este susținută de dovezile medicale actuale. Factorii de risc documentați includ infecția cu HPV, fumatul, imunosupresia și participarea redusă la programele de screening.

Cine este Barbara O’Neill

Barbara O’Neill este o promotoare australiană a terapiilor naturiste care a fost investigată de autoritățile sanitare din statul New South Wales pentru furnizarea de sfaturi medicale considerate periculoase și lipsite de bază științifică.

În 2019, autoritățile i-au interzis să mai ofere servicii de sănătate, după ce au concluzionat că a promovat informații eronate privind tratamentul cancerului, vaccinurile, antibioticele și alimentația sugarilor.

Prin urmare, afirmația că testul Papanicolau sau biopsiile cervicale provoacă cancer de col uterin este falsă.

Dovezile medicale arată exact contrariul: aceste proceduri sunt instrumente de prevenție și depistare precoce, care au contribuit la reducerea semnificativă a mortalității prin cancer cervical.

Cauza principală a bolii rămâne infecția persistentă cu HPV, motiv pentru care vaccinarea și participarea la programele de screening sunt considerate cele mai eficiente metode de prevenție.