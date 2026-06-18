Următorul medicament revoluționar împotriva cancerului ar putea proveni dintr-o boală despre care puțini au auzit

Următorul medicament important împotriva cancerului ar putea veni din cercetarea unei boli tropicale, nu din oncologie. Un studiu publicat joi arată că un tratament pentru boala somnului poate combate un cancer cerebral rar la copii. Ar putea salva peste 1.600 de vieți în Europa până în 2050. conform The Independent.

Cercetătorii de la Impact Global Health au analizat cinci cazuri. În fiecare, investițiile în sănătatea globală au generat beneficii neașteptate pentru țările bogate. Concluzia: reducerea finanțării pentru cercetarea bolilor din țările sărace afectează și sănătatea populațiilor din Occident.

Medicamentul pentru boala somnului care tratează cancerul la copii

Boala somnului este o afecțiune potențial letală transmisă de musca tsetse, întâlnită în principal în Africa. Un medicament dezvoltat pentru tratarea ei, cunoscut sub numele de DFMO, s-a dovedit util și în oncologie. DFMO poate preveni reapariția neuroblastomului. Acesta este un cancer cerebral rar care afectează în special copiii mici.

Conform modelării cercetătorilor, până în 2050 acest medicament ar salva viețile a peste 1.600 de copii în Marea Britanie și UE. Ar evita totodată aproape 87.000 de ani de dizabilitate. Beneficiul pentru societate este estimat la peste 10 miliarde de dolari.

Vaccinul HPV în doză unică: o descoperire din țările sărace adoptată global

Un alt exemplu vine din cercetarea vaccinului anti-HPV. Cercetătorii din țările sărace au descoperit că o singură doză de vaccin HPV oferă protecție similară cu schema de trei doze. OMS a aprobat schema cu doză unică, urmată de Marea Britanie și Australia.

Creșterea acoperirii prin simplificarea administrării ar putea preveni aproximativ 400 de cazuri suplimentare de cancer de col uterin în Marea Britanie până în 2070. Economiile la costurile de implementare ar ajunge la aproape 370 de milioane de dolari.

De ce reducerea finanțării globale afectează și țările bogate

Reducerile drastice ale fondurilor pentru cercetarea în sănătatea globală nu afectează doar țările sărace, avertizează autorii.

„Investițiile în cercetare și dezvoltare nu reprezintă doar asistență externă, ci o pârghie prin care guvernele donatoare pot îmbunătăți sănătatea propriilor populații”, se arată în studiu. Cercetarea nu se desfășoară în izolare, ci într-un ecosistem. Dacă ecosistemul este subfinanțat, descoperirile care ar putea salva vieți în Occident nu mai au loc.