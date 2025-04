Studiu: un simplu test de sânge poate ajuta la prevenirea a mii de atacuri de cord

Verificarea nivelurilor de troponină ar putea permite medicilor să le prezică cu mai multă acuratețe pacienților riscul de a suferi evenimente cardiovasculare, conform unui studiu finanțat de British Heart Foundation (BHF) și publicat în Journal of the American College of Cardiology.

Analiza poate fi realizată împreună cu testele de rutină pentru verificarea nivelurilor de colesterol, prescrise de medicii de familie, iar rezultatul ei ar putea permite tratamente preventive, precum statinele, având potențialul de a preveni mii de atacuri de cord și accidente cerebrale vasculare.

Proteina troponină se găsește în celulele musculare ale inimii și pătrunde în sânge atunci când inima este deteriorată. Testele de sânge pentru troponină sunt deja folosite în spitale pentru a diagnostica atacurile de cord după ce au avut loc.

Valorile troponinei indică gradul de deteriorare a mușchiului cardiac

Autorul principal al studiului, Anoop Shah, profesor de medicină cardiovasculară la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a precizat că „troponina, chiar și în limitele sale normale, este un indicator puternic al daunelor tăcute ale mușchiului cardiac”.

Adăugarea testelor de troponină în ghidurile de estimare a riscului cardiac ar putea ajuta la depistarea pacienților cu risc mare, care ar beneficia de tratament preventiv, a spus cercetătorul britanic, ceea ce ar reduce riscul acestora de a mai avea probleme vasculare serioase.

Cercetătorii au analizat datele de sănătate ale mai mult de 62.000 de persoane din Europa și SUA, care au fost urmăriți timp de un deceniu pentru a observa dacă au suferit un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral.