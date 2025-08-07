Tot mai multe cazuri de rujeolă în România

În luna iulie, România a înregistrat 324 de noi cazuri de rujeolă, informează Institutul Național de Sănătate Publică.

Zonele cu cea mai mare incidență sunt jud. Constanța (33 de cazuri) și Botoșani (27 de cazuri).

Numărul total al cazurilor confirmate între ianuarie 2023 și iulie 2025 a fost de 35.424.

S-au înregistrat 30 de decese.

Numai în 2024 România a raportat 30.692 de cazuri, cel mai mare număr din Europa și Asia Centrală luate împreună, potrivit OMS. 85% dintre cazurile de rujeolă din Uniunea Europeană sunt în România.

Focare active în 58 de țări

25.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă – oreion – rubeolă) din stocul național au fost administrate în iulie.

Organizația Mondială a Sănătății avertizat, în primăvara acestui an că există focare active în 58 de țări și a atras atenția asupra răspândirii accelerate a rujeolei.

În Europa, numărul cazurilor de rujeolă s-au dublat și au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani.

Copiii sub 5 ani au reprezentat 40% dintre cazuri, iar mai mult de jumătate dintre cei afectați au avut nevoie de internare, potrivit UNICEF. Experții spun că principala cauză este scăderea acoperirii vaccinale în urma pandemiei și dezinformarea.

Vaccinări sub 95%

În 2024, au fost raportate 359.521 de cazuri de rujeolă în toată lumea, potrivit OMS.

În regiunea Americilor, până la mijlocul lui 2025 au fost confirmate 7.132 de cazuri și 13 decese – o creștere de 29 de ori față de aceeași perioadă din 2024, iar cele mai afectate țări au fost Canada, Mexic, SUA.

În Vietnam au fost raportate 7.583 de cazuri confirmate și 16 decese.

Cu o acoperire vaccinală de sub 95%, cât este necesar pentru imunitatea de grup, rujeola rămâne o amenințare majoră, nu doar în Europa, ci și în toată lumea.