Trucul care te face să adormi instantaneu când te trezești noaptea. Medicii confirmă: funcționează

Potrivit Academiei Naționale de Medicină din Spania, aproximativ 10% dintre persoane suferă de insomnie cronică. Fie din cauza dificultății de a adormi, fie din cauza trezirilor constante în timpul nopții, scrie El Economista.

Deși o rutină nocturnă bună poate îmbunătăți semnificativ simptomele insomniei, dacă problema se prelungește prea mult în timp, cel mai recomandat este să consultați un profesionist.

Trucul care funcționează întotdeauna

În situații specifice, pe lângă suplimente sau infuzii, unele trucuri pot fi de mare ajutor. Psihiatrul Alejandro Martínez a explicat un truc simplu și eficient.

„Dacă te trezești în mijlocul nopții și nu poți adormi, îți voi arăta trucul care funcționează întotdeauna. Este cel mai nebun truc pe care l-am învățat vreodată. Îl învăț tuturor prietenilor și familiei mele. Ei nu sunt capabili să îl facă de mai mult de două ori fără să adoarmă”, a declarat medicul.

Cum funcționează trucul

„Când nu reușești să adormi, în loc să te gândești «trebuie să dorm» sau să te uiți la ceas, ceea ce este interzis, trebuie să faci următoarele”, explică expertul nominalizat la titlul de cel mai bun psihiatru din Spania.

Cu ochii închiși, trebuie să privești în sus și în jos. Apoi, mișcă ochii spre stânga, apoi spre dreapta. După aceea, în cerc, în sensul acelor de ceasornic, și apoi în sens invers.

„Îți garantez că este foarte probabil să nu reușești să faci mai mult de două sau trei seturi”, spune Martínez.

De ce funcționează

Explicația medicului este că acest truc ajută la schimbarea focalizării atenției. O duce de la gândul „trebuie să dorm” la o senzație fizică.

„Este foarte eficientă deoarece are o componentă EMDR — terapia de desensibilizare și reprocesare prin mișcări oculare. Aceasta conectează și activează cele două emisfere ale creierului”, explică Martínez.

În al treilea rând, tehnica activează sistemul nervos parasimpatic. Acesta este responsabil de relaxare și odihnă.

„Îți garantez că este foarte probabil să nu reușești să faci mai mult de două sau trei rotații”, concluzionează psihiatrul.

Ce trebuie să eviți

Medicii recomandă să nu te uiți la ceas când te trezești noaptea. Această acțiune crește anxietatea și îngreunează revenirea la somn.

De asemenea, gândul constant „trebuie să dorm” are efectul opus. Creează tensiune și face adormirea și mai dificilă.

Trucul mișcărilor oculare este simplu, rapid și nu necesită niciun echipament. Poate fi folosit oricând te trezești în timpul nopții și nu poți adormi.

Dacă problemele de somn persistă, consultarea unui specialist este esențială pentru identificarea cauzelor și găsirea unei soluții pe termen lung.