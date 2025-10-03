1000 de euro pentru fiecare pensionar. Adrian Sârbu cere Guvernului acordarea acestei sume cu o singură condiție

În emisiunea „Știu pe ce lume trăiesc”, de la Aleph News, Adrian Sârbu a venit cu o nouă propunere: fiecare pensionar din România să primească, lunar, suma de 1000 de euro net. Condiția? Vârstnicul să aibă în îngrijire un copil.

„Românii au nevoi reale. De bani, de certitudine, de un viitor pentru copii. România e țara unde bătrânii și copiii nu se întâlnesc niciodată. Între copii și bătrâni, trebuie să fie o relație de prietenie, ca în Micul Prinț”, a explicat Adrian Sârbu, la emisiunea „Știu pe ce lume trăiesc”, de la Aleph News.

Adrian Sârbu a lansat și un sondaj online în acest sens în rândul cititorilor, în care întrebarea era dacă aceștia sunt de acord ca fiecare pensionar din România, care îngrijește un copil, să fie plătit cu 1000 de euro pe lună. Dintre cei care au răspuns la sondaj, 68% au fost de acord cu această propunere.

„Nu e deloc un efort mare atunci când știi că e o investiție din care toată lumea câștigă”

În urma rezultatelor acestui sondaj, Adrian Sârbu a tras și o concluzie: „Avem o obligație foarte clară. De a le acorda acestor cetățeni români, 4 milioane, a doua șansă în viață. Cum poți să motivezi mai bine un pensionar să aibă grijă de un copil, să îl educe, să îi ofere knowledge, să învețe de la el, să coopereze cu A.I.-ul, altfel decât plătindu-l? Și sunt țări în Europa care au înțeles asta și care investesc în bătrâni. Nu e deloc un efort mare atunci când știi că, de fapt, e o investiție din care toată lumea câștigă”.

Recent, acesta a făcut o altă propunere în cadrul aceleiași emisiuni: adevărata reformă administrativă a României ar trebui să înceapă prin mutarea capitalei de la București într-un alt oraș. El a propus, pentru noua capitală, regiunea județului Brașov. Sârbu o consideră protejată de munți, conectată geografic la regiunile economice ale țării și strategic avantajoasă atât pe timp de pace, cât și de război.