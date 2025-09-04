18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților

Supravegherea oficială a început pe 2 iunie și până pe 4 septembrie s-au confirmat 17 cazuri, plus unul probabil.

Bărbații sunt mult mai afectați – 14 cazuri față de doar 4 femei, iar 12 infectări s-au produs în mediul urban față de 6 la țară.

Vârstnicii sunt cei mai vulnerabili: 8 cazuri la grupa 70-79 ani, câte 4 cazuri la 50-59 ani și 60-69 ani, plus un caz la persoanele peste 80 de ani. Doar o persoană tânără, din grupa 10-19 ani, a fost infectată.

După București cu 6 cazuri, urmează Galațiul cu 3 infectări, Timișul cu 2, iar restul județelor – Brăila, Dolj, Ilfov, Prahova, Sălaj, Teleorman și Vrancea – au câte un caz fiecare.

Autoritățile recomandă evitarea expunerii la țânțari prin purtarea de haine cu mâneci lungi, folosirea repelentelor, montarea de plase la ferestre și eliminarea apei stagnante din jurul locuințelor.

Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarilor infectați și poate provoca febră, dureri de cap, vărsături, iar în cazurile severe poate afecta sistemul nervos central.

