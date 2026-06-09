3,5 milioane de lei despăgubire plătită după ce un șofer a intrat pe contrasens și a provocat un accident grav. Date OMNIASIG

Despăgubirea a fost acordată în urma unui accident produs în județul Olt, după ce șoferul vinovat a intrat pe contrasens într-o curbă. În urma coliziunii, o persoană a fost grav rănită și a rămas cu infirmitate permanentă.

A doua cea mai mare despăgubire RCA, de aproximativ 995.000 lei, a fost plătită după un accident produs în județul Prahova, în care două autoturisme s-au ciocnit și s-au răsturnat. Șoferul păgubit a suferit răni grave, care i-au afectat capacitatea de muncă.

Pe locul al treilea în topul despăgubirilor RCA s-a situat un dosar de circa 730.000 lei, aferent unui accident produs tot în județul Prahova, pe o trecere de pietoni. O tânără a murit, iar mama acesteia a fost grav rănită, după ce un șofer care circula cu viteză a intrat pe contrasens și le-a lovit în timp ce traversau regulamentar.

Casco

Pe segmentul CASCO, cea mai mare despăgubire plătită în perioada ianuarie-martie 2026 a depășit 680.000 lei și a vizat un autocamion care a luat foc în mers, pe o șosea din Franța. Alte despăgubiri importante au fost de aproximativ 510.000 lei, pentru un accident produs pe autostrada A1, și de circa 460.000 lei, după ce un autoturism a lovit un parapet din beton și s-a răsturnat în șanț.

Pe linia PROPERTY, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 1,2 milioane lei, în urma unei explozii produse la un cuptor industrial de aluminiu. Compania a mai plătit circa 980.000 lei după un incendiu izbucnit la un echipament de încărcare nave și peste 820.000 lei pentru furtul unor elemente de construcție. În același top au intrat și două incendii, unul la o anexă a unui hotel, cu despăgubiri de aproximativ 615.000 lei, și unul care a afectat un spațiu comercial și o locuință, cu despăgubiri de circa 550.000 lei.

Locuințe

În cazul asigurărilor de locuințe, cele mai mari despăgubiri au fost generate de incendii. Cea mai mare daună, de aproximativ 460.000 lei, a fost înregistrată în județul Neamț, unde o casă a fost afectată de flăcări. Alte despăgubiri importante, de circa 450.000 lei și 420.000 lei, au fost acordate pentru incendii produse la locuințe din județele Caraș-Severin și Suceava, inclusiv în cazuri în care focul s-a extins de la proprietăți învecinate.

Pe segmentul asigurărilor de călătorie, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 240.000 lei, pentru tratament medical de urgență în Statele Unite, în urma unei crize biliare. Majoritatea dosarelor din top au fost însă generate de accidente la schi produse în Italia, cu despăgubiri cuprinse între aproximativ 60.000 lei și 100.000 lei, pentru traumatisme la mâini și picioare.

Pe linia asigurărilor de răspundere civilă, cea mai mare despăgubire a fost de circa 450.000 lei și a fost plătită după producerea unei inundații într-un depozit de marfă. A doua despăgubire ca valoare, de aproximativ 50.000 lei, a vizat un caz de malpraxis medical. Topul a fost completat de dosare privind accidente de muncă și alte cazuri de malpraxis medical, cu valori cuprinse între circa 25.000 lei și 32.000 lei.