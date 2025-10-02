400 de blocuri și Spitalul Fundeni rămân, temporar, fără agent termic din cauza unei avarii

Compania Termoenergetica București anunță joi că s-a produs o avarie la rețeaua primară DN 600, pe Magistrala II Sud, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2 al Capitalei. Din acest motiv, 400 de blocuri și Spitalul Fundeni rămân, temporar, fără agent termic.

Potrivit unui comunicat de presă emis de companie, au început, în regim de urgență, manevrele tehnice de închidere, de golire, precum și cele de aerisire și urmează să fie realizate sudurile pentru reparația avariei. De asemenea, compania mai anunță că echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru remedierea cât mai rapidă a situației.

Când ar putea fi gata lucrările

Lucrările de remediere a acestei avarii sunt estimate să se încheie în cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Totuși, finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Rețeaua de termoficare din zonă a fost dată în exploatare în anul 1970, având în prezent 55 de ani de utilizare.

Termoenergetica anunță clienții că au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, dar și prin aplicația Termoalert.