Sute de blocuri și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări. Zonele vizate

Potrivit unui comunicat al companiei, în următoarele zile se vor efectua lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală.

Astfel, se va interveni pe Șoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3, unde se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), de luni, de la ora 9.00 până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Pe Șoseaua Mihai Bravu și Calea Vitan din Sectorul 3 se vor face lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 12 puncte termice (198 de blocuri și un agent economic), de luni, ora 9.00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1975, această porțiune de rețea având 50 de ani de funcționare.

Lucrări de remediere a unor avarii

De asemenea, pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru și Calea Văcărești, racordul punctului termic „1+2 Tineretului” din Sectorul 4 se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 6 puncte termice (129 de blocuri și 2 agenți economici), de luni de la ora 9.00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

Pe Strada Ana Davila din Sectorul 5 se va interveni pentru remedierea unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 3 module termice, 1 punct termic și Spitalul Universitar, de luni până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23.00.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1984, această porțiune de rețea având 41 de ani de funcționare.

Pe Bulevardul Iuliu Maniu, racordul punctului termic „5+5A Placare” din Sectorul 6, se vor face lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire. Clienții nu vor fi afectați.

Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, transmite Termoenergetica.