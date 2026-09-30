5 perechi de pantaloni călduroși pentru toamna și iarna 2026/2027: clasamentul materialelor care țin de cald (P)

1. Lână: pantaloni cu crac larg

Pe primul loc se află pantalonii din lână cu crac larg. Lâna păstrează căldura și, în același timp, elimină umezeala, astfel încât pantalonii nu provoacă senzația de supraîncălzire când intri într-o încăpere încălzită. Cracul larg lasă loc pentru ciorapi groși pe dedesubt.

TATUUM propune pantalonii din lână cu crac larg drept cea mai călduroasă opțiune pentru zilele geroase. Cu un pulover cu guler înalt băgat în talie și un palton lung formează o ținută de iarnă pentru birou, iar cu un pulover gros și botine, una pentru weekendul în oraș.

2. Imitație de piele: pantaloni culotte

Locul al doilea îl ocupă pantalonii culotte din imitație de piele. Materialul neted oprește bine vântul, de aceea se potrivește în zilele în care frigul pătrunde prin haine mai mult decât ar sugera temperatura. Croiala culotte are cracul mai scurt, așa că pantalonii se asortează cel mai bine cu încălțăminte înaltă, care acoperă partea descoperită a piciorului.

Pantalonii culotte din imitație de piele din oferta TATUUM arată bine cu cizme peste genunchi și un pulover gros. Cu ciorapi opaci și botine cu toc, se potrivesc și pentru o ieșire de seară.

3. Tricot: pantaloni țigaretă

Locul al treilea revine pantalonilor țigaretă din tricot. Tricotul dens învăluie picioarele asemenea unui pulover, iar croiala ajustată nu lasă aerul rece să pătrundă sub crac. Materialul elastic asigură confort pe tot parcursul zilei petrecute la birou.

TATUUM propune pantaloni de damă din tricot în mai multe croieli, iar modelul țigaretă este unul dintre cele mai versatile. Se potrivește cu un sacou și pantofi cu toc, dar și cu un pulover amplu și cizme. Cracul îngust intră ușor în carâmbul încălțămintei înalte.

4. Tricot cu vâscoză: pantaloni pentru birourile încălzite

Locul al patrulea îl ocupă pantalonii din tricot cu adaos de vâscoză. Vâscoza face ca tricotul să fie mai ușor și mai neted, astfel încât pantalonii încălzesc mai puțin decât modelele din lână. Acesta este un avantaj în birourile în care, iarna, caloriferele merg la capacitate maximă, iar pantalonii mai groși ar fi prea călduroși.

Pantalonii tricotați cu vâscoză din oferta TATUUM se potrivesc bine sub palton pe drumul spre birou. Afară, căldura este asigurată de haina de deasupra, iar înăuntru pantalonii rămân comozi și nu te supraîncălzesc.

5. Denim: blugi cu manșetă

Locul al cincilea revine blugilor cu manșetă. Denimul este un material dens, care protejează bine de vânt, deși în sine nu încălzește la fel de mult ca lâna. Manșeta de la baza cracului le dă blugilor personalitate și arată bine cu botinele.

TATUUM propune blugii cu manșetă pentru zilele reci, dar uscate. Iarna merită să porți pe dedesubt ciorapi termici subțiri, iar pentru o ținută completă să alegi un palton călduros și un pulover cu guler înalt.

Cum să faci pantalonii mai călduroși iarna?

Chiar și cei mai subțiri pantaloni din clasament se pot descurca în zilele geroase, dacă îi completezi cu accesoriile potrivite. Căldura crește mai ales datorită: