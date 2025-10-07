A fost inaugurat noul sediu al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a participat, luni, la festivitatea de inaugurare a noului sediu al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, obiectiv construit de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„Este o onoare deosebită pentru mine să fiu astăzi în fața dumneavoastră, la inaugurarea acestei instituții de înaltă vibrație culturală. Momentul la care asistăm astăzi este dovada concretă a angajamentului Guvernului pentru cultură și educație. Clujul are un loc de cinste în viața culturală a ţării. Sala de concerte, laboratoarele de muzică, studiourile, sălile de repetiţii, bibliotecile nu sunt doar camere şi coridoare, ci temple de inspiraţie, iar promovarea muzicii, a artei și a educației muzicale nu este un lux, ci o necesitate pentru o societate sănătoasă, pentru deschiderea oamenilor spre frumos, spre toleranţă, dialog şi empatie”, a afirmat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Proiectul, finanțat de Ministerul Dezvoltării cu peste 252 milioane de lei, a avut în vedere utilizarea structurii de rezistenţă a clădirii existente asupra căreia s-a intervenit și asigurarea unui spațiu adecvat activității culturale și educaționale.

S-au realizat lucrări pentru conversia funcțională la trei corpuri de clădire pentru o sală de spectacole pentru 1.031 de persoane, care va găzdui în principal evenimente artistice, o universitate dotată cu două amfiteatre, săli de curs, săli de studiu individual, bibliotecă cu sală de lectură și spații administrative, dar și un cămin studențesc cu 56 de camere de cazare, prevăzute cu grup sanitar propriu, pentru 180 de studenţi (22 de camere cu două locuri şi 34 de camere cu patru locuri).

Campusul, cel mai mare din România, cu o suprafață desfășurată de 23.161 mp, are și o sală de sport, prevăzută cu vestiare și grupuri sanitare.