A murit marele rabin Menachem Hacohen

„Lider religios eminent și scriitor, Marele Rabin Hacohen a avut o influență decisivă asupra vieții religioase evreiești din România, asupra relațiilor Comunităților Evreiești cu Statul Român și cu celelalte culte din țara noastră”, a transmis Vexler într-o postare pe Facebook.

Menachem Hacohen a fost o personalitate marcantă la nivel internațional, susținând dialogul și cooperarea interreligioasă și implicându-se activ în păstrarea memoriei Holocaustului și a culturii evreiești din România.

A fondat Centrul Sapir pentru Cultură și Educație Iudaică și a promovat constant imaginea României și a poporului român pe plan internațional.

În anul 2019, Parlamentul României i-a acordat cetățenia română cu titlu de “cetățenie de onoare”, pentru servicii deosebite aduse țării și națiunii române.

În anul 2023, Președintele României i-a conferit Ordinul Național “Steaua României” în grad de Mare Ofițer “în semn de înaltă apreciere pentru excepționala contribuție pe care a avut-o în conservarea moștenirii iudaice și în îmbunătățirea dialogului interreligios, pentru implicarea majoră la păstrarea memoriei Holocaustului, precum și pentru consolidarea legăturilor româno-israeliene și promovarea imaginii României în lume”.