Mesajul premierului Ilie Bolojan pentru Comunitățile Evreiești din România: Trebuie să ne opunem ferm urii

Mesajul a fost publicat pe portalul Guvernului.

„Transmit salutul meu tuturor membrilor Comunităților Evreiești din România și din lume, la începutul Anului Nou Iudaic 5786, și îmi exprim recunoștința pentru contribuțiile lor. Comunitățile Evreiești au avut un rol esențial în dezvoltarea României moderne, prin realizările în cultură, artă, știință și multe alte domenii, și continuă să fie un sprijin important al societății românești. Această sărbătoare a reînnoirii și speranței ne invită să reflectăm asupra valorilor comune și asupra unității noastre, construite pe legături istorice și pe dorința de a servi binele comun”, a scris Ilie Bolojan.

Premierul s-a referit și la provocările actuale.

„Într-o perioadă marcată de provocări și de extremism, care alimentează antisemitismul și intoleranța, solidaritatea și respectul devin cu atât mai importante. Trebuie să ne opunem ferm urii și să cultivăm împreună valorile care ne asigură pacea, libertatea și dezvoltarea democratică. Guvernul României rămâne angajat ferm în combaterea antisemitismului, xenofobiei și discursului instigator la ură, în protejarea diversității și în păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, în parteneriat cu Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic. Vă doresc un an nou cu sănătate, pace și împliniri. Shana Tova u Metuka!”, a precizat premierul Ilie Bolojan.