Accident cu o mașină și două motociclete în Sibiu. O persoană rănită

O mașină și două motociclete au fost implicate, duminică, într-un accident rutier, la ieșirea din municipiul Sibiu. O persoană a fost rănită.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență în zona Muzeului Astra la ieșirea din municipiul Sibiu la un accident rutier în care a fost implicat un autoturism și două motociclete”, potrivit IPJ Sibiu.

Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unuia dintre motocicliști, un bărbat în vârstă de 38 de ani care a suferit o un traumatism la picior. Bărbatul a fost dus la UPU Sibiu, conștient.

Celelalte trei persoane implicate în accident nu au avut nevoie de îngrijiri. Au refuzat transportul la spital.