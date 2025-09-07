Prima pagină » Social » Accident cu o mașină și două motociclete în Sibiu. O persoană rănită

La ieșirea din Sibiu, un accident rutier implicând o mașină și două motociclete s-a soldat cu o persoană rănită, care a fost transportată la spital, iar celelalte trei persoane implicate nu au necesitat îngrijiri.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Alexandra-Valentina Dumitru
07 sept. 2025, 16:24, Social

O mașină și două motociclete au fost implicate, duminică, într-un accident rutier, la ieșirea din municipiul Sibiu. O persoană a fost rănită.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență în zona Muzeului Astra la ieșirea din municipiul Sibiu la un accident rutier în care a fost implicat un autoturism și două motociclete”, potrivit IPJ Sibiu.

Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unuia dintre motocicliști, un bărbat în vârstă de 38 de ani care a suferit o un traumatism la picior. Bărbatul a fost dus la UPU Sibiu, conștient.

Celelalte trei persoane implicate în accident nu au avut nevoie de îngrijiri. Au refuzat transportul la spital.