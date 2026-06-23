Accident grav în Mehedinți: 3 copii și doi adulți au fost transportați la spital. Mașina în care se aflau victimele, din Grecia

UPDATE:

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 12:29. La fața locului au intervenit polițiștii Serviciului Rutier și Poliției Vânju Mare.

Un cetățean bulgar de 42 de ani a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un de un ansamblu de autovehicule, condus de un bărbat cu vârsta de 57 de ani, tot cetățean bulgar.

„În urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 42 de ani și a celor patru pasageri, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, informează IPJ Mehedinți.

Potrivit unor surse, cei răniți sunt doi adulți și trei copii.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, circulația rutieră pe DN 56A, pe raza localității Cujmir, este blocată din cauza unui accident rutier grav.

Au fost implicate un autotren și un autoturism.

Primele informații de la fața locului arată că un copil a murit și alte trei persoane sunt în stare critică.

Mașina în care se aflau victimele este înmatriculată în Grecia.