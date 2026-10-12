Accident grav pe o șosea din Iași. O persoană a fost descarcerată. Restricții de circulație

Autoritățile au impus restricții de circulație pe ambele sensuri de mers în apropierea localității Miclăușeni, din comuna Butea, județul Iași, în urma unui accident produs între o mașină și un tir.

În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată.

Șoferul mașinii, găsit inconștient de salvatori

Pompierii militari care s-au deplasat la fața locului au constatat că o persoană era blocată în autoturism. Au reușit, într-un final, să extragă șoferul mașinii dintre fiare.

Victima avea mai multe traumatisme grave și era în stare de semiconștiență. Echipajele medicale au transportat-o la spital, pentru efectuarea investigațiilor de specialitate și pentru a primi în continuare îngrijiri medicale.

Cum s-a desfășurat intervenția

Trei militari care se aflau întâmplător în zonă au intervenit pentru a acorda primul ajutor persoanelor implicate în accident. Ei au fost și cei care au apelat la autorități, pentru ajutoare suplimentare.

„Pentru gestionarea evenimentului, la fața locului au fost direcționate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și acordare a primului ajutor, o autospecială de intervenție pentru descarcerare și un echipaj de primă intervenție, cu echipajele aferente, precum și un echipaj medical cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași”, a transmis ISU Iași.

Anchetatorii urmează să stabilească care au fost circumstanțele în care s-a produs accidentul.