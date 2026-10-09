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Adolescent de 15 ani, înjunghiat în umăr într-un parc din Sfântu Gheorghe. Agresorul, reținut

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost rănit cu un obiect ascuțit în zona umărului, în urma unui conflict izbucnit într-un parc de pe strada Pescarilor din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Agresorul, care are tot 15 ani, a fost reținut.
Adolescent de 15 ani, înjunghiat în umăr într-un parc din Sfântu Gheorghe. Agresorul, reținut
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Laura Buciu
09 oct. 2026, 11:13, Social
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Presupusul agresor, tot un adolescent de 15 ani, a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Incidentul a avut loc pe 7 octombrie 2026, în jurul orei 14:00. Polițiștii din Sfântu Gheorghe au fost alertați printr-un apel la 112, după ce adolescentul a fost găsit căzut la pământ, cu o plagă tăiată la nivelul umărului.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că adolescentul se afla în parc împreună cu un prieten, când cei doi ar fi fost abordați de un grup format din patru persoane necunoscute. În urma unui schimb de replici, unul dintre membrii grupului l-ar fi lovit pe băiat cu un obiect ascuțit în zona umărului.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă nu a necesitat internare. Potrivit evaluării medico-legale, leziunile suferite necesită între 7 și 8 zile de îngrijiri medicale.

Suspectul, identificat și reținut

În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, a fost identificat presupusul agresor, un alt adolescent în vârstă de 15 ani. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului, într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

 

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