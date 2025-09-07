Prima pagină » Social » Aglomerație pe Valea Prahovei. Traficul ar putea crește și pe A1 și A2 spre București

Este aglomerație duminică pe DN 1, între stațiunile Azuga și Bușteni, iar polițiștii se așteaptă la o creștere a traficului și pe DN 39, A1 și A2.
Sursă foto: Alexandra Pandea / Mediafax Foto. Autostrada Soarelui, iulie 2019 (fotografie cu scop ilustrativ)
07 sept. 2025, 12:15, Social

Centrul Infotrafic anunță că duminică, în jurul prânzului, se circulă în condiții de aglomerație pe Valea Prahovei (DN 1), între stațiunile Azuga și Bușteni, pe sensul Brașov – Ploiești.

Polițiștii estimează o creștere a valorilor de trafic pentru orele următoare și pe DN 39 dinspre Vama Veche spre Constanța, pe Autostrada A2 pe sensul Constanța – București, precum și pe Autostrada A1, la intrarea în București dinspre Pitești.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate crește și pot opta pentru rute alternative.