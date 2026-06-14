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AI-ul schimbă peisajul educațional: Aceste specializări universitare ar putea dispărea în următorii ani

Alegerea unei specializări universitare reprezintă o decizie importantă în viața oricărui absolvent de liceu. Deși profilul ales nu trebuie să determine neapărat ceea ce vom face pentru tot restul vieții, decizia ne trasează drumul pe care îl vom urma. Cinci specializări universitare ar putea dispărea în următorii ani, în contextul erei inteligenței artificiale.
AI-ul schimbă peisajul educațional: Aceste specializări universitare ar putea dispărea în următorii ani
Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 iun. 2026, 22:24, Social
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După absolvirea liceului, tinerii se orientează spre studiile universitare, iar luarea unei decizii în acest sens va trasa, cel puțin pentru câțiva ani, și direcția profesională.

Înainte de a alege o carieră, trebuie luate în considerare mai multe aspecte. În timp ce pentru unii este vorba de a-și urma pasiunea, pentru alții este vorba despre o continuare a tradiției familiei. Alții se concentrează pe oportunitățile de angajare din viitor și pe banii pe care îi pot câștiga.

AI-ul ajunge să reproducă sarcini de lucru ale oamenilor mai rapid și mai eficient

Potrivit elEconomista, odată cu progresul tehnologic, multe lucruri s-au schimbat și au apărut noi oportunități, iar acum, cu dezvoltarea rapidă a instrumentelor de inteligență artificială, peisajul educațional a fost din nou dat peste cap.

În aceste condiții, unele sarcini de lucru pe care oamenii ar putea să le facă absolvind anumite specializări universitare ar putea fi reproduse mai eficient și mai rapid de către AI. Asta înseamnă că, treptat, inteligența artificială va face mai multe profesii să devină, într-un fel sau altul, depășite.

Prin urmare, înainte de a lua o decizie privind cariera dorită, tinerii trebuie să țină cont de faptul că inteligența artificială va fi din ce în ce mai prezentă în viețile noastre și că acest lucru va schimba, implicit, și piața muncii.

Care sunt specializările care ar putea dispărea în anii următori

Potrivit sursei citate, sunt câteva specializări universitare care ar putea dispărea în anii următori, în contextul avansului din domeniul AI.

  • Traducere și interpretare

Instrumentele de traducere de texte s-au îmbunătățit constant. Traducerea tehnică sau de afaceri de bază nu mai necesită neapărat un om pentru prima schiță. Prin urmare, dacă vrei să urmezi totuși această specializare, orientează-te spre traducerile juridice, medicale sau în localizarea de software/jocuri video.

  • Contabilitate

Evoluția AI și procesul de automatizare a dus la preluarea sarcinilor contabile uzuale de către programe informatice avansate.

În aceste condiții, cei care vor să aibă o carieră în contabilitate trebuie să se adapteze schimbărilor și să se specializeze, de exemplu, pe analiza financiară aprofundată, pe auditul specializat sau respectarea reglementărilor complexe.

  • Drept

Piața muncii este saturată în anumite domenii, printre care și Dreptul. Deși va exista întotdeauna o cerere mare de avocați, AI-ul automatizează sarcinile juridice de rutină, ceea ce ar putea reduce cererea pentru anumite posturi de nivel începător.

Prin urmare, cei care vor să studieze Dreptul pot să se specializeze în domenii precum dreptul tehnologic sau securitatea cibernetică, pentru a valorifica profilul universitar absolvit.

  • Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor este o carieră foarte generalistă, ceea ce poate face dificilă diferențierea pe piața muncii. În prezent, companiile caută candidații care au competențele practice și cunoștințele specifice în domenii precum analiza datelor, tehnologia sau marketingul digital.

Totuși, automatizarea mai multor procese administrative reduce cererea pentru numeroase posturi.

  • Design grafic

În contextul îmbunătățirii constante a instrumentelor de inteligență artificială, designul grafic poate fi înlocuit foarte ușor. AI-ul este acum capabil să creeze logo-uri și bannere pentru rețelele sociale în baza unui prompt bine pus la punct, dar și să elimine, de exemplu, elemente din fundalurile imaginilor la un nivel profesional.

Deși este adevărat că designul de înaltă calitate și direcția artistică creativă sunt încă în vigoare, piața pentru designerii care se ocupă doar de sarcini mecanice se restrânge, iar prețurile pentru astfel de servicii scad proporțional.

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