Ajutorul pentru încălzire 2026–2027. Cine poate primi bani de la stat, ce acte sunt necesare și până când se depun cererile

Și pentru sezonul rece 2026–2027, statul acordă sprijin financiar pentru plata facturilor la gaze naturale, energie electrică și energie termică, dar și pentru încălzirea locuințelor cu lemne sau alți combustibili solizi.

Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzire

Potrivit Legii nr. 226/2021 actualizate, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pot beneficia de acest sprijin familiile cu venituri medii nete lunare de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru și persoanele singure cu venituri de până la 2.053 de lei pe lună.

Ajutorul se acordă pentru o singură sursă de încălzire a locuinței: energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri, precum lemnele sau cărbunele.

Acordarea sprijinului depinde și de bunurile deținute de solicitant și de membrii familiei. Nu pot beneficia de ajutor persoanele care dețin alte locuințe în afara celei de domiciliu, autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani sau mai mult de un vehicul mai vechi de 10 ani.

Sunt excluse și persoanele care dețin anumite ambarcațiuni, terenuri intravilane cu suprafețe mai mari de 1.200 de metri pătrați în mediul urban și 2.500 de metri pătrați în mediul rural sau conturi și depozite bancare a căror valoare totală depășește de trei ori salariul mediu brut.

La calcularea suprafețelor terenurilor nu se iau în considerare terenul pe care se află locuința de domiciliu și curtea aferentă. Legea prevede și excepții pentru autovehiculele adaptate transportului persoanelor cu dizabilități.

Ce sume pot primi beneficiarii

Valoarea ajutorului pentru încălzire depinde de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure și se calculează ca procent din valoarea de referință, în funcție de categoria de venit în care se încadrează solicitantul.

Pentru calcularea ajutorului se folosesc valori de referință de cel puțin 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pentru energie electrică și 320 de lei pentru lemne, cărbune și alți combustibili solizi sau petrolieri. În cazul încălzirii în sistem centralizat, calculul se face în funcție de consumul mediu, zona climatică și prețul local al energiei termice.

Pentru persoanele cu venituri de până la 200 de lei pe membru de familie sau pentru persoana singură, ajutorul reprezintă 100% din valoarea de referință. Procentul scade treptat, în funcție de venit: 90% pentru venituri între 200,1 și 320 de lei, 80% pentru cele între 320,1 și 440 de lei, 70% pentru intervalul 440,1–560 de lei și 60% pentru venituri între 560,1 și 680 de lei.

Ajutorul reprezintă 50% din valoarea de referință pentru venituri între 680,1 și 920 de lei, 40% pentru intervalul 920,1–1.040 de lei, 30% pentru venituri între 1.040,1 și 1.160 de lei și 20% pentru cele cuprinse între 1.160,1 și 1.280 de lei.

Pentru familiile cu venituri între 1.280,1 și 1.386 de lei pe membru, precum și pentru persoanele singure cu venituri între 1.280,1 și 2.053 de lei, procentul de compensare este de 10%.

În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, al gazelor naturale și al energiei electrice, ajutorul nu poate depăși valoarea consumului facturat. Pentru combustibilii solizi și/sau petrolieri, suma se plătește direct titularului.

Suplimentul pentru energie se acordă tot anul

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile de venit pot solicita și suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și poate fi cumulat în funcție de sursele de energie utilizate în locuință.

Suplimentul este de 30 de lei pe lună pentru energia electrică, 10 lei pentru gazele naturale, 10 lei pentru energia termică și 20 de lei pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. Dacă singura sursă de energie utilizată în locuință este electricitatea, cuantumul suplimentului crește la 70 de lei pe lună.

Acest sprijin poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzire sau separat, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Pentru energia electrică, gazele naturale și energia termică, suma se acordă prin intermediul furnizorului, în limita consumului facturat. Pentru combustibilii solizi și/sau petrolieri, plata se face direct titularului.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului

Solicitanții trebuie să depună la primăria de care aparține locuința o cerere și o declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile membrilor acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

Dosarul trebuie să conțină actele de identitate ale titularului și ale membrilor familiei, precum și documentele care dovedesc veniturile acestora. Pentru copiii minori se prezintă certificatele de naștere, iar în funcție de situația familială pot fi necesare certificatul de căsătorie, certificatul de deces sau hotărârea de divorț. Solicitanții trebuie să prezinte și documente care dovedesc dreptul de a locui în imobil, precum actul de proprietate, contractul de închiriere sau cel de comodat, după caz.

Veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii trebuie dovedite prin adeverințe de salariu, taloane de pensie, documente privind indemnizația de șomaj sau alte acte care atestă veniturile obținute.

În funcție de sistemul de încălzire utilizat, solicitanții trebuie să prezinte și o factură recentă de energie electrică, gaze naturale sau energie termică, după caz. Pentru încălzirea cu lemne, cărbune sau alți combustibili solizi și/sau petrolieri, documentele necesare se stabilesc în funcție de situația solicitantului și de cerințele primăriei.

Ce venituri sunt exceptate de la calcul

La calcularea venitului se iau în considerare veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii. Anumite venituri nu sunt luate în calcul, printre acestea numărându-se alocația de stat pentru copii, unele prestații sociale pentru persoanele cu dizabilități și bursele destinate susținerii educației.

Solicitanții trebuie să declare corect veniturile, componența familiei și bunurile deținute. Autoritățile pot verifica informațiile furnizate, iar ajutoarele acordate necuvenit pot fi recuperate.

Până când se depun cererile pentru ajutorul de încălzire

Potrivit legii, cererile pentru ajutorul de încălzire se depun, de regulă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, la primăria de care aparține locuința. Autoritățile locale stabilesc însă calendare diferite pentru primirea documentelor.

De exemplu, la Timișoara, depunerea cererilor pentru sezonul rece 2026–2027 a început pe 1 octombrie, iar la Ploiești, pe 6 octombrie. În Sectorul 5 al Capitalei, cererile se primesc începând cu 19 octombrie, iar în Sectorul 4, din 21 octombrie.

La Ploiești și în sectoarele 4 și 5 ale Capitalei, autoritățile au anunțat că persoanele care depun cererile până la 20 noiembrie 2026 pot beneficia de ajutor pentru întregul sezon rece, începând cu 1 noiembrie.

Cererile pot fi depuse și ulterior, pe parcursul sezonului rece, între noiembrie și martie. Dacă documentele sunt înregistrate până pe data de 20 a unei luni, ajutorul se acordă începând cu luna respectivă. Dacă solicitarea este depusă după această dată, sprijinul se acordă din luna următoare, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.