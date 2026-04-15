Alergia la muncă există. De ce apare, cum se manifestă și ce se poate face

Alergia la muncă există. Medicii explică modul în care apare, cum se manifestă și ce se poate face pentru a evita problemele.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
15 apr. 2026, 19:25, Social

Alergia la muncă există și deși este ciudată și greu de dovedit a fost recunoscută de organizații medicale precum Serviciul Național Medical (NHS) din Marea Britanie, potrivit publicației Hello Magazine.

Aceasta se manifestă în diferite forme. Unii tușesc și strănută, alții au mâncărimi, dar există și pacienți cu amețeli. Condiția este ca simptomele să apară la puțin timp după ce pacientul ajunge la birou și să dispară dacă respectivul părăsește clădirea. Nu este o coincidență și se numește „sindromul clădirii bolnave”.

„Sindromul clădirii bolnave (SBS) este numele dat unei serii de simptome pe care le puteți dezvolta într-o anumită clădire, care continuă să se agraveze cu cât stați mai mult timp în clădire și se ameliorează odată ce plecați. Printre simptomele posibile se numără durerile de cap, nasul înfundat, pielea uscată, ochii sau gâtul uscat și inflamat, tusea, erupțiile cutanate, oboseala sau dificultățile de concentrare”, a explicat medicul Kathryn Basford.

Simptomele neplăcute apar din cauza ventilației deficitare, a mucegaiului, a prafului, a lipsei luminii solare și a substanțelor chimice din clădire. Femeile sunt mai predispuse să se „îmbolnăvească” la muncă decât bărbații.

Problema poate fi combătută printr-o ventilare mai eficientă, prin pauze mai dese și printr-o lumină mai puternică.

