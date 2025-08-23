Prima pagină » Social » Alertă în Bistrița: o persoană a fost mușcată de șarpe

Sursa foto: Pexels
Laura Buciu
23 aug. 2025, 10:37, Social

Salvatorii din Bistrița-Năsăud sunt în alertă sâmbătă după ce o persoană a fost mușcată de șarpe în Ilva Mare.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, persoană mușcată de șarpe este conștientă, dar are stare de amețeală.

Victima, femeie în vârstă de 52 de ani, a fost predată echipajului de prim-ajutor, conștientă cu ușoară stare de amețeală, în localitatea Poiana Ilvei.

Ulterior a fost predată echipajului de terapie intensivă mobilă trimis în sprijin în localitatea Strâmba pentru a fi transportată la UPU SMURD Bistrița.