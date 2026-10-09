„Am vrut să fac mai mult”. Povestea din spatele Asociației „Lumea Micilor Eroi”

Ideea Asociației „Lumea Micilor Eroi” a pornit de la dorința de a depăși ajutorul oferit ocazional și de a contribui la schimbări concrete în viața copiilor. Alături de Ana Bejan, vicepreședinta asociației, Ștefania Blaj își propune să dezvolte proiecte adaptate nevoilor comunităților și să le ofere elevilor acces la oportunități, atenție și sprijin constant.

Într-un interviu pentru Mediafax, Ștefania Blaj vorbește despre începuturile asociației, colaborarea cu școlile, relația cu elevii și felul în care oamenii se pot implica în proiectele dedicate copiilor.

„Mi-am dorit ca pașii mei să conteze pe termen lung”

Mediafax: Ce te-a determinat să treci de la oferirea ocazională a pachetelor pentru copii la responsabilitatea înființării unei asociații?

Ștefania Blaj: Mi-am dat seama că binele făcut doar în momente alese are o limită. Când mergi la copii doar de sărbători, pleci cu sufletul plin de lumină, dar știi că, a doua zi, greutățile de acasă rămân aceleași. Mi-am dorit ca pașii mei să conteze pe termen lung, să se reflecte în educația lor, în școală, acolo unde prind contur visurile unui copil. Acel „vreau să fac mai mult” a avut nevoie de o formă concretă, iar asociația a venit ca o continuare firească.

Mediafax: O asemenea inițiativă are nevoie de sprijin și de o echipă. Cum s-a conturat colaborarea dintre voi două?

Ștefania Blaj: Cred că a venit natural. Atunci când există un scop comun și fiecare își cunoaște punctele forte, lucrurile se leagă de la sine. Ne consultăm des, luăm deciziile împreună și ne susținem reciproc în fiecare etapă, iar asta face ca efortul de zi cu zi să fie mai ușor și să ne aducă bucurie.

„În spatele fiecărui elev se ascunde un copil curajos”

Mediafax: De unde a pornit ideea numelui „Lumea Micilor Eroi”?

Ștefania Blaj: Numele a prins rădăcini în tot ceea ce vedem pe teren, în comunitățile în care ne dorim să lucrăm. Refuzăm să privim un copil prin prisma lucrurilor care îi lipsesc. În spatele fiecărui elev din satele noastre se află un copil curajos, cu o poveste întreagă și un potențial uriaș. Ne dorim ca asociația să le fie o oglindă și să le amintească mereu că sunt puternici și că pot reuși, oricât de anevoios ar părea începutul.

Mediafax: Cum vă apropiați de o comunitate sau de o școală în care ajungeți pentru prima dată?

Ștefania Blaj: Cu multă liniște și disponibilitate de a asculta. Nu mergem niciodată cu lecția învățată sau cu impresia că le știm pe toate. Înainte de a oferi ajutor sau de a propune un atelier nou, stăm de vorbă cu dascălii, cu directorii și cu oamenii care cunosc cel mai bine situația din interior. Vrem să înțelegem ce este cu adevărat necesar și cum putem fi de folos, fără să deranjăm sau să venim cu lucruri străine de lumea lor.

„Întrebarea «Mai veniți?» ne dă puterea să mergem mai departe”

Mediafax: Care este sentimentul pe care îl luați cu voi acasă la finalul unei zile petrecute alături de copii?

Ștefania Blaj: Privirea lor. La început, sunt retrași, poate puțin timizi. Dar când descoperă că cineva are răbdare să se așeze lângă banca lor, să îi asculte cu adevărat și să îi prețuiască, totul se schimbă. Chipurile li se luminează. Iar întrebarea spusă cu sfială — „Mai veniți?” — rămâne cu noi și ne dă puterea să mergem mai departe.

Mediafax: Ce le transmiteți celor care vor să se apropie de asociație și să vă susțină activitatea?

Ștefania Blaj: Că nu este nevoie de gesturi uriașe pentru a schimba o viață. Oricine poate contribui, fie printr-o donație, o carte, o îmbrățișare sau o vorbă dusă mai departe. Noi construim „Lumea Micilor Eroi” cu inima deschisă și cu transparență deplină. Cei care aleg să ni se alăture vor găsi aici nu doar un proiect, ci oameni care au pornit la drum cu gândul de a rămâne.

Asociația „Lumea Micilor Eroi” pregătește, în luna decembrie, o acțiune dedicată elevilor Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” din Vasilați, județul Călărași. Mai multe detalii AICI.